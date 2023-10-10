تكنولوجيا: بدء طرح تفاعلات الرموز التعبيرية في Gmail لمستخدمي Android وiOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كما ورد منذ فترة، أصبحت خدمة Gmail متاحة أخيرًا مع تفاعلات الرموز التعبيرية التي تساعد على “التعبير بسرعة” عن نفسك.

تبدو الطريقة الجديدة بديهية وقد تستحق التحقق منها أثناء التواصل غير الرسمي مع أصدقائك وعائلتك. وتبدو إضافة الرموز التعبيرية في Gmail بمثابة “جلب المتعة إلى بريدك الوارد“.

مع مرور الوقت، أصبحت رسائل البريد الإلكتروني رسمية تمامًا، وحتى استخدامها أصبح محدودًا في بعض الاتصالات الرسمية. كما يبدو أن المبادرة الجديدة لإضافة الرموز التعبيرية تعيد بعض السحر إلى التواصل الذي كان يُطلق عليه في السابق اسم “التطور“.

يمكن أن تكون الرموز التعبيرية في Gmail معبرة تمامًا بدلاً من الكلمات. فسيكون من الرائع التفاعل باستخدام الرموز التعبيرية في بعض رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بحجز الفنادق، أو إذا قام أحد الأصدقاء أو أفراد العائلة بمشاركة صورة طفولتك عبر البريد.

يمكن أن يكون هناك العديد من الحالات التي تكون فيها ردود الفعل أفضل من كتابة بعض النصوص كرد.

تطرح جوجل دعم التفاعلات في Gmail لتطبيقاتها التي تعمل بنظامي iOS وAndroid. وسيبدأ المستخدمون في تلقي الدعم على كل من عملاء الأجهزة المحمولة وسطح المكتب اعتبارًا من هذا الشهر.

ومع ذلك، لن تعمل الميزة إذا كنت تستخدم أي برنامج بريد إلكتروني تابع لجهة خارجية مثل Outlook، وما إلى ذلك. وبدلاً من ذلك، سيتم إرسال الرد كرد على البريد الإلكتروني.

لذا، لا تتفاجأ إذا رأيت الرموز التعبيرية كرد فعل على بعض رسائل البريد الإلكتروني في المستقبل القريب.

كما تواصل الشركة تقديم ميزات وتحسينات جديدة لخدماتها ومنتجاتها، وقد شهدنا العديد من إضافات الميزات لـ Gmail في الماضي.

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