أفضل 8 من أدوات الذكاء الاصطناعي من أجل يوتيوب

باستخدام الذكاء الاصطناعي وأدواته من أجل يوتيوب يمكنك الحصول على عدة مزايا أهمها توفير الوقت الذي تستهلكه في إتمام مهام يمكنك الاعتماد في الانتهاء منها على الذكاء الاصطناعي والتركيز على ما هو أهم، وكذلك تحسين جودة المحتوى الذي تقدمه في حالة كونك صانع محتوى، وبهذا المقال يوجد ترشيح لعدة أدوات تستخدم الذكاء الاصطناعي تستطيع استخدامها أثناء استخدامك الـ Youtube.

أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي من أجل يوتيوب

1- أداة Eightify :

أداة Eightify من الأدوات التي ستستفيد منها في حالة رغبتك في مشاهدة أكثر من مقطع فيديو وترغب في تقليل الوقت الذي ستستهلكه حتى تنتهي من المشاهدة، تقوم الأداة باستخدام الذكاء الاصطناعي بتلخيص مقاطع الفيديو لنقاط مختصرة يمكنك الاعتماد عليها في معرفة المحتوى الذي يدور حوله المقطع مع تضمين الوقت الذي يتم فيه مناقشة المحتوى المُلخص أمامك.

من خلال الرابط يمكنك تثبيت Eightify على Google Chrome واستخدامه بعدها أثناء مشاهدة أي مقطع عن طريق اختياره من شريط الأدوات أو إدخال رابط المقطع بالموقع للوصول إلى نفس النتيحة.

السعر: Free

وتمنحك الأداة إمكانية الحصول على ثلاث مقاطع فيديو مُلخصة لكل أسبوع بشرط ألا تزيد مدتها عن 30 دقيقة، وفي حالة احتياجك لاستخدام Eightify في تلخيص عدد مقاطع أكثر فيمكنك الاشتراك شهريًا بمقابل 4.95 دولار، أو سنويًا باشتراك 3.95 دولار لكل شهر.

2- أداة Steve AI :

أداة Steve AI هي الأداة التي يمكنك الاعتماد عليها في حالة رغبتك في إنشاء محتوى ومقاطع فيديو لyoutube فبحسب ما ذكر على موقع الأداة، فأكثر من 100 ألف شخص يستخدمها حول العالم، ويمكنك بالاعتماد على مزايا تلك الأداة التمكن من:

كتابة نص لمحتوى المقطع الذي تريد تقديمه وبإمكان Steve AI تحويل هذا النص إلى مقطع فيديو دون الحاجة إلى التصوير. استخدام القوالب الموجودة بالفعل والاعتماد عليها في إنشاء المقطع الخاص بمحتوى الـ youtube مما يساهم في توفير وقتك. الاعتماد على الأداة في اختيار مختلف أنواع الوسائط التي تناسب المحتوى الذي تتحدث عنه سواء كانت صور أو مقاطع فيديو أو موسيقى تناسب المحتوى بدلًا من البحث لوقتٍ طويل عما يناسب محتواك.

يمكنك استخدام الأداة مجانًا وذلك بدون أن تتعدى مدة المقطع 10 دقائق وذلك بتوفير محتوى للقوالب والوسائط أقل مقارنةً باستخدام الأداة باشتراك شهري أو سنوي وكذلك ستكون العلامة المائية للأداة موجودة بالمقطع، ويمكنك الاشتراك بالأداة بأسعار تبدأ من 15 دولار للشهر.

3- أداة Glasp :

يستخدم تلك الأداة أكثر من 200 ألف مستخدم حول العالم ما بين كتاب المحتوى والقراء والطلاب، ويمكنك باستخدام تلك الأداة الحصول على ملخصات لمقاطع الفيديو على يوتيوب باستخدام الذكاء الاصطناعي وتمييز الأجزاء الهامة من مقاطع الفيديو وتسجيل ملاحظاتك وتعليقاتك على تلك الأجزاء.

كما يمكنك حفظ الأجزاء الهامة التي حددتها وتعليقاتك وملاحظاتك عليها في حسابك على الأداة أو مشاركتها إلى تطبيقات أخرى مثل Notion، ويمكنك استخدام Glasp بشكل مجاني والحصول على جميع ميزات الأداة دون الحاجة إلى الدفع من أجل الاشتراك.

السعر: Free

4- أداة ClipMaker :

يقوم أكثر من 100 ألف شخص باستهدام تلك الأداة، حيث تتيح لك أداة ClipMaker عدة مزايا أهمها:

الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في إنشاء مقطع فيديو وتحليله على يوتيوب حتى تتمكن من معرفة اللحظات التي تتميز عن باقي لحظات المقطع والاستفادة منها في نشرها على منصات أخرى لجذب جمهور، وهذا بدلًا من استهلاك وقتك في تسجيل مقطع فيديو كامل على youtube وإنشاء مقطع أصغر بأهم اللحظات. دمج الترجمة إلى اللغات المختلفة بمقطع الفيديو الذي قمت بتسجيله. جدولة المحتوى الذي قمت بتسجيله والتأكد من نشره بمواعيده على منصات Instagram و TikTok.

5- أداة TubeBuddy:

يمكنك الاستفادة من تلك الأداة بشكلٍ مجاني ولكن مع بعض الميزات الأقل من التي ستتمكن من استخدامها في الخطة المدفوعة، وتبدأ أسعار الاشتراك الشهرية بمقابل 4.50 دولار لكل شهر في الاشتراك الشهري، و3.60 دولار لكل شهر في الاشتراك السنوي، وحسب الموقع الرسمي للأداة فيقوم باستخدامها أكثر من 10 مليون مستخدم حول العالم.

توفر لك أداة TubeBuddy إمكانية:

تحليل مقاطع الفيديو الذي تقوم بنشره على يوتيوب بحيث تتمكن من معرفة المرات التي تم فيها مشاهدة محتواك والإعجاب به وكذلك التعليقات على محتواك وعدد المشتركين، فباستخدام الأداة يمكنك معرفة مدى تقدمك في المحتوى الذي تقدمه على الـ youtube بسهولة. معرفة الكلمات الرئيسية Keywords التي ستفيد محتواك دون غيرها في تحسين فرص ظهور المقطع الذي قمت بنشره أثناء البحث، وتستطيع أيضًا معرفة الكلمات الرئيسية التي تسببت في زيادة الزيارات إلى القناة والمحتوى حتى تعرف ما يجذب جمهورك أكثر من غيره. معرفة ما يقوم المنافسون المقدمون لنفس محتواك بفعله على قنواتهم والطرق التي تجعلهم يصلون إلى عدد أكبر من المشتركين والمشاهدات لتستفيد من تلك الطرق في زيادة مشاهداتك والزيارات إلى قناتك.

6- أداة Thumbly :

الصور المصغرة أو Thumbnails من الخطوات الهامة في إنشاء محتواك التي تعد من الأسباب الرئيسية التي تجعل الجمهور يهتم بالمحتوى الذي تقدمه أو يقوم بتخطيه بلا مشاهدة، وتساعدك أداة Thumbly في إنشاء الصور المصغرة لمقاطع الفيديو التي ستقوم بنشرها على يوتيوب باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويمكنك الاختيار من عدة بدائل يوفرها لك الذكاء الاصطناعي وكذلك إضافة ألوان العلامات التجارية والشعار الخاص بك إن كنت تقوم بالترويج لعلامتك التجارية وإضافتها إلى الصور المصغرة على youtube.

كما يمكنك الحصول على تحليلات للصور المصغرة التي تقوم باستخدامها على مقاطعك بحيث تتمكن من معرفة الصور التي تجذب جمهورك أكثر، ويقوم أكثر من 40 ألف مستخدم حول العالم باستخدام Thumbly في اختيار وتحسين الصور المصغرة لمقاطع محتواهم.

7- أداة VideoAsk :

تسمح لك تلك الأداة باستخدام الذكاء الاصطناعي بإنشاء مقاطع الفيديو التفاعلية التي تود تقديمها كمحتوى لك على يوتيوب وكذلك تضمين أسئلة بمقطع الفيديو حتى تتمكن من زيادة التفاعل بينك وبين جمهورك.

كما يمكنك باستخدام تلك الأداة معرفة عدد الأشخاص الذين قاموا بمشاهدة المقطع الذي نشرته ومن منهم أجاب عن الأسئلة التي قمت بطرحها حتى تستطيع تحليل تلك البيانات والاستفادة من نتائجها في تتبع مدى ارتباط الجمهور بالمحتوى الذي تقدمه

تستطيع الاستفادة من أداة VideoAsk مجانًا أو الاشتراك في الخطة الشهرية بدءًا من30 دولار أو السنوية بدءًا من 24 دولار لكل شهر حتى تستطيع الاستفادة من باقي الميزات المتاحة على تلك الأداة.

8- أداة BuzzSumo :

باستخدام تلك الأداة يمكنك إيجاد المواضيع المتعلقة بمحتواك والتي أصبحت منتشرة وشائعة بين الجمهور الذي تستهدفه بالفترة الأخيرة، وهو ما يساعدك في الحديث عما يجذب انتباه جمهورك المستهدف إليك بشكل أكبر، وكذلك يمكنك معرفة الأشخاص الذي يقومون بنشر محتوى متشابه مع محتواك حتى تتمكن من الاستفادة من طرقهم في جذب الجمهور.

كما يمكنك تحليل محتواك والاستفادة من الأداة في إيجاد طرق جديدة لزيادة التفاعل بينك وبين جمهورك على يوتيوب، تبدأ الخطة الشهرية للاشتراك بتلك الأداة من 199 دولار لكل شهر أو 159 دولار لكل شهر في حالة استخدام الخطة السنوية في الدفع.