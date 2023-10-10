تكنولوجيا: لوجيتك تطلق لوحة مفاتيح Wave Keys المريحة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Logitech لوحة مفاتيح مريحة جديدة، والتي يطلق عليها Wave Keys. وقد تم تصميم لوحة المفاتيح هذه لمساعدة المستخدمين على العمل في وضع أكثر طبيعية.

تتميز لوحة المفاتيح بتصميم مدمج على شكل موجة يسمح للأكتاف بأن تكون في وضع طبيعي أكثر، مع ترتيب المفاتيح في تخطيط منحني للمساعدة في تقليل الضغط على اليدين والمعصمين.

ومن ناحية أخرى، تتميز لوحة الأرقام بتصميم كلاسيكي. وتقدم شركة Logitech لوحة مفاتيح Wave بلونين؛ الرمادي والأبيض.

تلتزم الشركة أيضًا بالاستدامة، حيث تستخدم 46% من البلاستيك بعد الاستهلاك في الطراز الأبيض و61% من البلاستيك بعد الاستهلاك في النموذج الرمادي.

تحتوي Wave Keys أيضًا على مسند معصم مريح مع ثلاث طبقات من مواد الدعم، بما في ذلك رغوة مرنة عميقة وقوس إمالة +4 درجات، ويأتي السطح ناعم الملمس ليكون سهل التنظيف.

يمكنك إقران لوحة المفاتيح بجهازك عبر البلوتوث أو جهاز الاستقبال Logi Bolt المضمن. كما أنها تدعم خاصية Easy-Switch، والتي تتيح للمستخدمين التبديل بين أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية أو الهواتف المحمولة بنقرة واحدة.

يمكن للوحة المفاتيح الاتصال بثلاثة أجهزة في نفس الوقت. وبالمثل، يتمتع بعمر بطارية يصل إلى ثلاث سنوات، لكنه بالطبع يعتمد على نمط الاستخدام الخاص بك.

توصي الشركة بإقران لوحة المفاتيح Wave Keys مع الفارة الرأسية Lift، التي تتميز بتصميم مائل بمقدار 57 درجة يمكنه رفع المعصم وتقليل الضغط وتقليل تقلبات الساعد.

سيتم طرح لوحة المفاتيح Wave Keys للبيع في ألمانيا في 11 أكتوبر مقابل 99.99 يورو.

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