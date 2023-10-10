تكنولوجيا: هاتف Google Pixel 8a يظهر في صور مسربة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت جوجل مؤخرًا عن أحدث جيل من سلسلة Pixel 8 الرائدة عالميًا. ومن المتوقع أن تعلن الشركة إصدار متوسط ​​التكلفة من الفئة المتوسطة لإصدارات Pixel 8 الرائدة.

من المحتمل أن يصل هاتف Pixel 8a في العام المقبل كخليفة لجهاز Pixel 7a الحالي في مؤتمر مطوري I/O السنوي للشركة. والآن، قبل أشهر من الإطلاق، ظهر هاتف Pixel 8a في صور مسربة مما يتيح لنا نظرة على الجهاز.

يتميز هاتف Pixel 8a بزوايا أكثر تقريبًا من جميع الجوانب مقارنةً بثنائي Pixel 8 الأقدم. ويبدو أيضًا أن الهاتف القادم يتمتع بنسبة عرض إلى ارتفاع طويلة وعرض أقل مقارنة بهاتف Pixel 7a.

تحتفظ اللوحة الخلفية بالجسر الأفقي مع فتحة على شكل حبة تحتوي على مستشعرين للكاميرا. ومن الامام، يحتوي هاتفPixel 8a على فتحة مثقوبة في المنتصف. كما يمكن ملاحظة وجود حافة سفلية سميكة.

يقال إن الشاشة ستكون بحجم 6.1 بوصة، ومن حيث الأبعاد، يُقال أن هاتف Pixel 8a يبلغ قياسه 152.1 × 72.6 × 8.9 ملم.

يحتوي الهاتف الذكي ايضًا على زر التحكم في الصوت وزر الطاقة على الجانب الأيمن بينما تحتوي الحافة اليسرى على فتحة لدرج SIM. ويحتوي الجزء السفلي من الجهاز على منفذ USB-C ومكبرات صوت استريو. ويؤكد الجزء العلوي منالهاتف أيضًا وجود هوائي واسع النطاق وسماعة أذن.

في شهر أغسطس من هذا العام، ظهر هاتف Google يحمل الاسم الرمزي “Akita” على منصة قياس الأداء Geekbench. وكان من المتوقع أن يكون هذا هو Pixel 8a.

كشفت القائمة عن نسخة منخفضة السرعة من Tensor G3 SoC مقترنة بذاكرة عشوائية (RAM) سعة 8 جيجابايت مع نظام Android 14 خارج الصندوق.

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