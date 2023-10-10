شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة X تتيح ميزة جديدة لأصحاب الحسابات الموثقة فقط .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء أحدث مميزات فى منصة X، ليتيح للمستخدمين الآن حظر الحسابات التي لم يتم التحقق منها من الرد على منشوراتهم،وهو ما يعني أنه لا يمكن للمستخدمين حظر أصحاب الحسابات الموثقة من التعليق على منشوراتهم.

ويصل هذا التغيير بعد حوالى 11 شهرًا من إطلاق Musk للتحقق المدفوع لـ Twitter Blue، حيث يقوم بتخصيص علامات الاختيار الزرقاء للأشخاص الراغبين في التخلي عن مبلغ 7.99 دولارًا شهريًا ، وهذا يعني أيضًا أنه قد يكون من الصعب على أولئك الذين لا يدفعون مقابل الخدمة (باستثناء الحسابات التي تم فرضها على حالة التحقق ) دحض المعلومات الخاطئة، والتي أفاد الباحثون أنها استمرت في الزيادة ، وفقا لتقرير theverge.

وهناك حجة مفادها أن الحد من الردود على الحسابات التي تم التحقق منها عن طريق الدفع أو رقم الهاتف أو ربما حتى بطاقة الهوية الحكومية يمكن أن يقلل من المضايقات والتصيد والمعلومات الخاطئة.

ومع ذلك، تم التراجع عن هذه الحجة بسرعة، سواء من خلال الوجود المستمر للروبوتات ذات التصنيفات التي تم التحقق منها أو من خلال إلقاء نظرة سريعة على الحالة الحالية للمنصة ، ونظرًا لأن X يعطي الأولوية للردود الواردة من الحسابات التي تم التحقق منها، فمن السهل تقييم جودة سلاسل الرسائل المملوءة بملصقات علامات الاختيار المدفوعة ، وأحد الردود على مشاركة X التي تعلن عن توفر الميزة، من "Dave the Response guy"، أطلق عليها بسرور "وضع الدفع للفوز".