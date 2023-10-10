تكنولوجيا: تطبيق Viber يطرح مجموعة جديدة من أدوات الأعمال بشكل مجاني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد تطبيق WhatsApp، أعلنت منصة Viber عن مجموعة جديدة من أدوات الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ففي محاولة لتحويل تطبيقه إلى “مركز اتصالات لمجموعة واسعة من الشركات“، تقوم منصة Viber الآن بطرح العديد من الميزات الجديدة التي ستكون متاحة مجانًا للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ويتضمن هذا العرض المجاني ميزات جديدة مثل:

ملفات تعريف الأعمال العامة ( يمكن للشركات إنشاء صفحة أعمال عامة وقابلة للبحث تحتوي على جميع المعلومات الأساسية . ويمكن مشاركة الملف الشخصي مع العملاء داخل التطبيق أو حتى مع الأشخاص الذين ليسوا من مستخدمي Viber بعد ).

محادثات العملاء 1:1 ( يمكن للشركات الاستجابة لطلبات العملاء على الفور عبر المراسلة الفورية ).

إمكانية الاكتشاف من خلال بحث Viber ( يمكن للشركات العثور على العملاء المخلصين والاحتفاظ بهم على تطبيق المحادثات اليومية المفضل لديهم، حيث يمكن للعملاء اكتشاف المنتجات والخدمات المحلية من خلال البحث عن اسم الشركة أو فئتها ).

مجلدات مخصصة للدردشة ( يمكن للشركات بسهولة تخزين رسائل العملاء بشكل منفصل عن الرسائل الشخصية مع العائلة والأصدقاء . وسيتمكن المستخدمون أيضًا من الوصول بسهولة إلى مجلد صندوق الوارد التجاري المنفصل لتخزين محادثاتهم مع الشركات ).

كتالوج المنتجات ( يمكن لأصحاب الأعمال إضافة منتجات أو خدمات جديدة بسهولة إلى كتالوج صفحة الأعمال الخاصة بهم . ويمكن للعملاء استكشاف العناصر والاستعلام عنها من خلال مشاركة رابط المنتج مباشرة في الدردشة .

ووفقًا لـ Viber، فإن هذه الميزات المجانية الموجهة للأعمال ستعمل وسيتبعها قريبًا المزيد من الخدمات التي تستهدف حسابات الشركات المتوسطة والكبيرة.

ليس من الواضح ما إذا كانت هذه البرامج ستكون متاحة مجانًا أيضًا، ولكن هذا غير مرجح.

تتوفر حسابات الأعمال ذاتية الخدمة الجديدة للشركة في اليونان والفلبين فقط في الوقت الحالي، ولكن سيتم إطلاقها في بلدان إضافية قريبًا.

وتخطط Viber أيضًا لإضافة المزيد من الميزات المفيدة مثل رسائل البث والمكالمات الصوتية بالإضافة إلى الردود السريعة والتلقائية للشركات الصغيرة.

والأهم من ذلك، تقول Viber أنه سيتم تقديم “خطط تسعير مخصصة” بناءً على تعليقات السوق لتوسيع المجموعة الأولية من ميزات الأعمال المجانية ذاتية الخدمة.

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