شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستفيد من دقة "48 ميجابكسل" بكاميرا iPhone 15 ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأتي أحدث جيل من أجهزة iPhone من Apple – سلسلة iPhone 15 – مزودًا بمستشعر أساسي جديد بدقة 48 ميجابكسل، ويأتي بمثابة ترقية ضخمة مقارنة بمستشعر الجيل السابق بدقة 12 ميجابكسل الذى استخدمته شركة Apple في تقديمه مع طرازات iPhone الخاصة بها.

ومع ذلك، فإن الميزة الأكبر هي الدقة الافتراضية البالغة 24 ميجابكسل بدلاً من 12 ميجابكسل التي تقدمها الشركات المصنعة الأصلية لنظام Android، ومع ذلك، هناك خيار في طرز iPhone الجديدة يتيح للمستخدمين الاستفادة من الدقة الكاملة الجديدة البالغة 48 ميجابكسل لالتقاط صور أكثر وضوحًا وتفصيلاً.



إذا كنت تتساءل عن كيفية التقاط الصور بدقة كاملة تبلغ 48 ميجابكسل، فاتبع الخطوات التالية:

أشياء يجب ملاحظتها: إذا كنت تتساءل عن كيفية التقاط الصور بدقة كاملة تبلغ 48 ميجابكسل، فاتبع الخطوات التالية:أشياء يجب ملاحظتها: - سيكون حجم الصورة أكبر نسبيًا بدقة 48 ميجابكسل، حيث سيتراوح حجمها حوالي 100 ميجابايت لكل صورة، لذا، تأكد من عدم التقاط جميع الصور بهذه الدقة.

- يوجد وضع HEIF 48MP الذي يضغط الصور بدقة 48 ميجابكسل في أقل من 5 ميجابايت، لكن قد لا ترغب في التقاط الصور طوال الوقت بهذا التنسيق حيث ستكون هناك مشكلات في التوافق.

كيفية تشغيل وضع 48MP على سلسلة iPhone 15 - افتح تطبيق الإعدادات على طرازات iPhone 15 أو iPhone 14 Pro

- انتقل إلى خيار الكاميرا واختر خيار التنسيقات

- الآن، قم بتفعيل خيار ProRAW والتحكم في الدقة (سيكون هذا هو الخيار الوحيد لأجهزة iPhone 15 وiPhone 15 Plus)

- هنا، اختر HEIF على iPhone 14 Pro/ Pro Max وiPhone 15 Pro وPro Max أو لديك أيضًا خيار اختيار خيار ProRAW Max

- افتح تطبيق الكاميرا وتحقق مما إذا كنت ترى خيار HEIF Mac أو RAW Max داخل تطبيق الكاميرا في الزاوية اليمنى العليا.

- إذا رأيت الخيار، فقط اضغط على زر الغالق.