شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مين شاف فيديوهاتك على فيس بوك؟ حيل بسيطة لاكتشاف ذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل سبق لك أن تساءلت من يشاهد مقاطع الفيديو الخاصة بك على فيسبوك؟ ، حيث يمكن أن تؤثر المشاهدات والمشاركة على مقاطع الفيديو على فيسبوك على مدى وصولها، ومن الطبيعي أن يرغب منشئو المحتوى في التعرف على جمهورهم.



ماذا يخبرك الفيسبوك ومع ذلك، فإن الإعدادات الافتراضية لفيسبوك تجعل من المستحيل معرفة من شاهد مقاطع الفيديو الخاصة بك بالضبط، لكن على الجانب المشرق، هناك بعض الحيل التي يمكن أن تساعدك على معرفة ذلك.ماذا يخبرك الفيسبوك عدد مرات مشاهدة الفيديو: يوفر فيسبوك حسابًا لعدد مرات مشاهدة الفيديو الخاص بك لأكثر من 3 ثوانٍ، ويمنحك هذا فكرة عامة عن مدى انتشار الفيديو وشعبيته.

رؤى الفيديو: بالنسبة للصفحات، يقدم فيسبوك "رؤى الفيديو" التي توفر تحليلات مفصلة، بما في ذلك عدد المشاهدات، والمعلومات السكانية للمشاهدين، ومقاييس التفاعل، ومع ذلك، فهو لا يحدد المشاهدين الفرديين.

ما لا يخبرك به فيسبوك المشاهدون المحددون: لا يسمح لك فيسبوك برؤية الأفراد المحددين الذين شاهدوا الفيديو الخاص بك، وهذا يتماشى مع سياسات الخصوصية الخاصة بهم لحماية بيانات المستخدم والخصوصية.

إذن، هل يمكنك معرفة من شاهد الفيديو الخاص بك على الفيسبوك؟ مقاطع فيديو آخر الأخبار: بالنسبة لمقاطع الفيديو التي تقوم بتحميلها إلى آخر الأخبار أو تلك التي تمت الإشارة إليك فيها، لا يسمح لك فيسبوك برؤية المشاهدين الفرديين، لكن يمكنك رؤية عدد مرات المشاهدة والإعجابات والتعليقات، ولكن تظل تفاصيل المشاهد المحددة غير معلنة.

Facebook Live: أثناء البث المباشر، يمكنك معرفة من يشاهده في الوقت الفعلي، ومع ذلك، بمجرد انتهاء البث المباشر، تختفي معلومات المشاهد المحددة هذه، لا يزال بإمكانك رؤية العدد الإجمالي للمشاهدات ولكن ليس الأسماء الفردية.

Facebook Stories: توفر القصص قدرًا أكبر من الشفافية. إذا قمت بنشر مقطع فيديو كقصة على فيسبوك، فيمكنك رؤية عدد المشاهدات وأسماء الأفراد الذين شاهدوه.

كيفية الوصول إلى مقاييس الفيديو الخاصة بك على فيسبوك على الرغم من أنه لا يمكنك رؤية جميع المشاهدين، فإن فيسبوك يوفر مقاييس فيديو قيمة يمكن لمالكي الصفحات الوصول إليها من خلال:

- اذهب إلى صفحتك على الفيسبوك

- النقر على الرؤى

- اعثر على الفيديو الذي تريد تحليله

-بمجرد النقر على الفيديو، سترى البيانات المتاحة له





مقاييس فيديو فيسبوك الرئيسية التي يمكنك الوصول إليها مقاييس فيديو فيسبوك الرئيسية التي يمكنك الوصول إليها يوفر تحليل هذه المقاييس معلومات قيمة حول أداء الفيديو والجمهور:

نشر مرات الظهور – عدد الأشخاص الذين شاهدوا الفيديو الخاص بك في خلاصتهم.

الوصول – إجمالي عدد الأشخاص الذين شاهدوا الفيديو الخاص بك مرة واحدة على الأقل.

المشاركة – عدد المرات التي تفاعل فيها الأشخاص مع منشورك من خلال التفاعلات أو التعليقات أو المشاركات أو النقرات.

مشاهدات لمدة 3 ثوانٍ - تشير أكثر من 3 مشاهدات إلى محتوى جذاب. ضمن الرؤى.

مشاهدات لمدة دقيقة واحدة – ضمن الرؤى.

لماذا لا يمكنك رؤية مشاهدين محددين؟ السبب الرئيسي هو الخصوصية، لقد كان فيسبوك دائمًا يحمي بيانات مستخدميه. قد يؤدي الكشف عن من شاهد مقطع فيديو إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية واحتمال إساءة استخدام النظام الأساسي.

نصائح لتقدير مشاهدي الفيديو نصائح لتقدير مشاهدي الفيديو على الرغم من عدم ظهور المشاهدين الفرديين، يمكنك تقدير من يشاهد من خلال:

- النظر في من يتفاعل مع الفيديو

- مع الأخذ في الاعتبار من استهدفته

- مطالبة المشاهدين بالتعريف عن أنفسهم

أدوات تحليلات الطرف الثالث لرؤية المزيد من البيانات في حين أن مقاييس فيسبوك الأصلية توفر بيانات قيمة، فإن العديد من منشئي المحتوى والمسوقين يستفيدون من أدوات الطرف الثالث للحصول على المزيد من رؤى الفيديو.

تشمل بعض الخيارات الشائعة ما يلي: Quintly – منصة شاملة تحتوي على التركيبة السكانية للمشاهدين واهتماماتهم والمزيد.

Sprout Social – منصة تحتوي على تحليلات الفيديو لتتبع المشاهدات والمشاركة والمشاعر والمقاييس بمرور الوقت.

Talkwalker – أداة للاستماع والتحليلات الاجتماعية مع مقاييس الفيديو عبر الأنظمة الأساسية.

TubeBuddy – ملحق متصفح مصمم لموقع YouTube ولكنه يقدم بعض مقاييس الفيديو على Facebook مثل تتبع الكلمات الرئيسية المصنفة.

Keyhole – مملوكة لشركة Google، وتقوم هذه الأداة بتتبع علامات التصنيف المتعلقة بمقاطع الفيديو. مفيد لمراقبة حملات الفيديو ذات العلامات التجارية.

الفائدة الرئيسية التي توفرها هذه الأدوات هي دمج البيانات في لوحة تحكم واحدة لإجراء تحليل أعمق. تقدم معظمها تجارب مجانية لاختبار الميزات، ومع ذلك، لا يتم اعتمادها من قبل فيسبوك، وما لم تكن على استعداد للمخاطرة بخصوصيتك، فإننا لا نوصي باستخدامها.

كيفية تعزيز مشاركة الفيديو الخاص بك على الرغم من أنك قد لا تتمكن من معرفة من شاهد مقاطع الفيديو الخاصة بك على وجه التحديد، إلا أنه يمكنك بالتأكيد العمل على زيادة التفاعل، فيما يلي بعض نصائح الخبراء:

الجودة أكثر من الكمية: ركز على إنشاء محتوى عالي الجودة يلقى صدى لدى جمهورك.

تفاعل مع جمهورك: قم بالرد على التعليقات وطرح الأسئلة وتشجيع المشاركة.

استخدم الصور المصغرة الجذابة: يمكن للصور المصغرة الجذابة أن تزيد بشكل كبير من معدلات النقر إلى الظهور.

الترويج لمقاطع الفيديو الخاصة بك: شارك مقاطع الفيديو الخاصة بك عبر منصات مختلفة وفكر في استخدام أدوات Facebook الإعلانية للوصول إلى نطاق أوسع.