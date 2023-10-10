تكنولوجيا: الموعد المتوقع للإعلان الرسمي عن سلسلة iQOO 12

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد علامة iQOO التجارية لإطلاق سلسلة iQOO 12، واليوم كشفت أحدث التسريبات عن الموعد المتوقع لكشف النقاب عن الإصدارات الجديدة.

تعد سلسلة iQOO 12 من الإصدارات الأولى التي تنطلق للأسواق برقاقة كوالكوم القادمة Snapdragon 8 Gen 3، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن الموعد المتوقع لإنطلاق الحدث الرسمي للإعلان عن iQOO 12 في السوق الهندي.

ولقد جاءت التفاصيل الجديدة عبر “Mukul Sharma” لتؤكد على أن علامة iQOO تخطط لعقد حدث في نهاية شهر نوفمبر أو بداية شهر ديسمبر.

كما تؤكد التسريبات على أن هاتف iQOO 12 سيكون أول إصدار يأتي برقاقة معالج SD8 Gen 3 في الأسواق.

من جانب أخر أوضحت التسريبات السابقة أن هاتف iQOO 12 يأتي بشاشة E7 AMOLED بجودة عرض 2K، كما يدعم معدل تحديث 144Hz، ومن المقرر أن تأتي رقاقة Snapdragon 8 Gen 3 بكرت الشاشة Adreno 750.

أيضاً يأتي النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام كما يتوفر بذاكرة 16 جيجا بايت رام، ويتوفر الهاتف أيضاً بإختيارات في سعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت.

ومن المتوقع أن ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13، وواجهة Origin OS 4.0، وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تشير التسريبات إلى أن هاتف iQOO 12 يضم مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، مع مستشعر telephoto بدقة 64 ميجا بيكسل لدعم التكبير البصري حتى 3 مرات.

كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، وتشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 200W.

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