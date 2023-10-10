تكنولوجيا: صور مسربة تكشف عن إختيارات ألوان OnePlus Open المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة عن إختيارات الألوان المقدمة من وان بلس لهاتفها المرتقب OnePlus Open.

تستعد العملاق الصيني وان بلس للإعلان عن إصدارها الأول من الهواتف القابلة للطي، ولقد رصد هاتف OnePlus Open في عدد من التسريبات خلال الفترة الماضية، كما كُشِف عن الموعد المتوقع لإطلاق الهاتف في حدث يعقد في 19 من أكتوبر الجاري.

ولقد شاركت وان بلس إعلانات تشويقية توضح التصميم المميز لهذا الإصدار، كما جاءت أحدث الصور التشويقية لتكشف عن ألوان الهاتف.

ويظهر OnePlus Open في الصور المسربة باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأسود والأخضر، وهي نفس الألوان المميزة لهاتف Oppo Find N3 Fold القابل للطي.

ولقد جاءت التسريبات المصورة الجديدة عبر “Winfuture” لتؤكد على أن الهاتف يأتي بتصميم يحاكي إصدار Oppo، إلا أن هاتف Find N3 Fold توفر باللون الذهبي أيضاً.

من جانب أخر يظهر هاتف OnePlus Open بتصميم دائري للكاميرة الخلفية التي تتميز بإعدادات ثلاثية، كما تظهر علامة Hasselblad التجارية في إعدادات الكاميرة.

أيضاً وفقاً للتسريبات السابقة يتميز OnePlus Open بشاشة داخلية OLED بحجم 7.8 إنش، بينما تأتي الشاشة في الغطاء الخارجي بحجم 6.31 إنش.

كما تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار يأتي برقاقة Snapdragon 8 Gen 2، كما يأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، مع مستشعر telephoto بدقة 64 ميجا بيكسل.

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