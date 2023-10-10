تكنولوجيا: شاومي تطلق شاشة Xiaomi Smart Home بميزة التوافق مع عدد 5500 من الأجهزة الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الصيني شاومي عن شاشة Xiaomi Smart Home التي تتميز بدعم الضبط التلقائي للسطوع، وتتوفر بسعر 41 دولار.

تأتي شاشة Xiaomi Smart Home الذكية بتقنية LED وحجم 3.23 إنش وتدعم خاصية اللمس، كما تتضمن الشاشة ثلاثة من المفاتيح اللاسلكية للتحكم في أجهزة المنزل الذكية.

وتدعم الشاشة التحكم في السطوع بشكل تلقائي من خلال مستشعر الإضاءة المحيطة المدمج في الشاشة، لحماية أفضل لعين المستخدم.

وتأتي الشاشة بنظام Mesh لربط الأجهزة عبر تقنية البلوتوث 5.3، كما تدعم الشاشة الإتصال عبر 2.4GHz/5GHz Wi-Fi.

كما تؤكد شاومي على أن Xiaomi Smart Home تتوافق مع نطاق واسع من الأجهزة الذكية يشمل 5500 جهاز منها الستائر الذكية، والأضواء، والمكانس الذكية أو الروبوتية.

وتعمل الشاشة كمحور مركزي للتحكم في الأجهزة الذكية، مع إستقرار أكثر في الإتصال بشبكة الإنترنت، ودعم تخصيص واجهة المستخدم بواجهة Mijia.

كما تدعم الشاشة تلقي الأوامر الصوتية عبر مساعد Xiao الرقمي، وتتوفر الشاشة باللون الأسود بأبعاد 86 في 86 في 38.7مم، وتتميز بتصميم يدعم التثبيت على الحائط، وتتوفر الشاشة في السوق الصيني بسعر 41 دولار.

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