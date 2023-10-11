شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محاكاة السير على سطح القمر.. رائدة فضاء تشارك صورا استعدادًا لمهمة أرتميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت رائدة الفضاء في وكالة ناسا جيسيكا مير، صورًا للتدريب على بذلة فضائية لها ولشخص آخر في لقطات تم نشرها على موقع X ، وتبدو المناظر الطبيعية المحيطة بهم مثل القمر، ولكنها في الواقع عبارة عن ساحة صخرية في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا (JSC) في هيوستن مع مصابيح وجدران سوداء لمحاكاة الظروف القاسية لسطح القمر، وفقاً لموقع space.

في إحدى الصور، تتبادل مائير - وهي من قدامى المحاربين في محطة الفضاء الدولية - الضربات بقبضة اليد مع شريكها (لم يتم تحديد هويته) على سطح مشهد قمري محاكى، إنهم يرتدون بدلات فضاء غير مغلقة تمامًا، ولكنها عبارة عن نماذج بالحجم الطبيعي للتعود على وزن وملمس الملابس الضخمة.

ستكون هذه التدريبات حاسمة بالنسبة لبرنامج أرتميس التابع لوكالة ناسا، والذي يهدف إلى هبوط رواد الفضاء على سطح القمر خلال مهمة أرتميس 3 في موعد لا يتجاوز عام 2025 أو 2026، وفقًا لما ذكره مئير.

تعتبر منشأة JSC مجرد إحدى الطرق التي يحاكي بها رواد الفضاء المشي على القمر، على سبيل المثال، يعد فريق اختبار النشاطات خارج المركبة المشترك (JETT) تمرينًا سنويًا في فلاجستاف بولاية أريزونا، حيث ينقل رواد الفضاء إلى المناظر الطبيعية الصحراوية ليلاً، حيث يتم نشر المصابيح لمحاكاة الشمس القاسية على القمر، ("EVA" تعني "النشاط خارج المركبة"، وهو مرادف للسير في الفضاء.

وقال مئير في التغريدة إن تمرين JETT المخطط له هذا العام قد تم تأجيله حتى عام 2024، وشهدت نسخة العام الماضي مشاركة رائدي فضاء ناسا زينا كاردمان ودرو فوستيل (مواطن أمريكي كندي متقاعد الآن من البرنامج).

وتشتمل المناظر الطبيعية في أريزونا على خصائص تشبه القمر مثل "التضاريس الصعبة، والجيولوجيا المثيرة للاهتمام، والحد الأدنى من البنية التحتية للاتصالات"، حسبما صرح مسؤولو ناسا في أكتوبر 2022، بينما كانت البعثة مستمرة.

تعهدت وكالة ناسا بإدراج النساء والأشخاص الملونين في رحلات برنامج أرتميس، بالإضافة إلى رواد الفضاء الدوليين، سيصبح جلوفر أول شخص من البشرة السوداء يغادر المدار الأرضي المنخفض، وستكون كوخ أول امرأة، وهانسن أول شخص غير أمريكي، ويتم تسجيل أرقام قياسية للتنوع باستمرار في عوالم فضائية أخرى أيضًا؛ على سبيل المثال، شاركت مائير في أول مهمة سير في الفضاء للنساء إلى جانب كوخ، التي أمضت ما يقرب من عام في الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية.