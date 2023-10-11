شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أفضل 5 برامج لتصغير حجم الصور على الكمبيوتر.. جربها الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد استخدام أفضل برنامج لتغيير حجم الصور للكمبيوتر الشخصي أمرًا بالغ الأهمية لصياغة صور مذهلة ذات حجم مثالي، حيث توفر بعض البرامج الخاصة بتغيير حجم الصور تحجيم صورك لأعلى أو لأسفل دون المساس بالجودة.

وعلى الرغم من توفر العديد من أدوات تحرير الصور عبر الإنترنت، إلا أن العثور على الأداة المثالية أمر صعب، لذلك، قدم موقعmspoweruser الأمريكى، مجموعة من الأدوات التى قام باختبارها، وقام بإدراج أفضل 5 برامج لتغيير حجم الصور لجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

أفضل برنامج لتصغير حجم الصور للكمبيوتر 1. Adobe Photoshop – الأفضل لتحرير الصور غالبًا ما نستخدم هذا البرنامج المتوافق مع معايير الصناعة لتحرير الصور لأنه الحل الأمثل لإنشاء أي شيء بدءًا من الفن الرقمي الأساسي وحتى الفن الرقمي المتقدم، ويتم استخدام برنامج Adobe Photoshop من قبل أكثر من 29 مليون محترف، ويستحوذون على 90 % من السوق.

ويوفر Adobe Photoshop خيارات متقدمة لتحرير الصور مثل استبدال الخلفيات والتحويل إلى صور ثلاثية الأبعاد واكتشاف الكائنات والمزيد، ولتغيير حجم صورة باستخدام Adobe Photoshop - انتقل إلى الصورة > حجم الصورة وأدخل قيم الارتفاع والعرض المخصصة.

وليس فقط لتغيير حجم الصورة، بل يمكنه القيام بالمزيد، مثل معالجة الصور وتصميم الرسوم وتصميم الشعار والرسوم المتحركة بتنسيق GIF والمزيد، وحتى لو لم تستخدم Adobe Photoshop مطلقًا، فإن الموارد غير محدودة، وسيمنحك البحث السريع على Google أو YouTube قائمة لا نهاية لها من المدونات ومقاطع الفيديو المفيدة.

2. FastStone Photo Resizer – أفضل برنامج لتغيير حجم الصور للكمبيوتر الشخصي إذا كان لديك العديد من الصور التي تحتاج إلى تغيير حجمها بسرعة، فقد يكون FastStone هو أفضل برنامج لتغيير حجم الصور للكمبيوتر الشخصي، كاختبار، تم استخدام 30 صورة PNG، وتم تحويلها إلى JPG، إضافة إلى تغيير حجمها، وإضافة علامات مائية، حيث قامت الأداة بتنفيذ جميع هذه العمليات بشكل جيد للغاية، كما تتيح إعادة تسمية الملفات وتغيير حجم الصور.

وبمجرد تشغيل البرنامج، ستلاحظ ميزات Batch Convert وBatch Rename على الصفحة الرئيسية، وهذا يجعلها مريحة للغاية ويمكن الوصول إليها بسهولة.

أثناء تغيير الحجم، يمكنك إما إدخال القيم المخصصة للارتفاع والعرض أو النسبة المئوية التي تريد ضبط الصورة بها، علاوة على ذلك، يمكنك تغيير حجم الصورة عن طريق قفل جانب واحد (الارتفاع أو العرض) مع الحفاظ على نسبة العرض إلى الارتفاع.

لكن لا يحتوي FastStone على واجهة حديثة، على الرغم من أنه مناسب بما يكفي للتنقل بين صورك وتحريرها بسرعة.

3 . Befunky – محرر صور مجاني على الإنترنت Befunky هو حل شامل يوفر ميزات مثل تحرير الصور وتصميم الرسومات ويساعدك على إنشاء صور مجمعة، وتعتبر أداة تحرير الويب هذه ممتازة للمبتدئين لسهولة التحرير وإنشاء الصور المجمعة، وتعتبر نسخته المجانية مناسبة بما يكفي للتحرير الأساسي، ولكن يجب عليك الترقية لتمكين الذكاء الاصطناعي في التحرير ولمرشحات الصور المتميزة والرسومات المتجهة وما إلى ذلك.





4. Fotosizer – أفضل برنامج مجاني لتغيير حجم الصور 4. Fotosizer – أفضل برنامج مجاني لتغيير حجم الصور يعد Fotosizer أحد أكثر برامج تغيير حجم الصور وضوحًا، فسواء كنت تريد تغيير حجم الصورة إلى أبعاد مخصصة أو ضبطها حسب النسبة المئوية، فإن الأداة تلبي كلا الخيارين، ويمكنك أيضًا إصلاح جانب واحد وضبط الجانب الآخر وفقًا لذلك مع الحفاظ على نسبة العرض إلى الارتفاع والجودة.

وتم تصميم الوضع الدفعي في هذه الأداة بشكل مذهل لتغيير حجم صور متعددة، والأفضل من ذلك، أنه يمكنك تغيير حجم الصور الأفقية والعمودية في الوقت نفسه في الوضع الدفعي، علاوة على ذلك، تتيح لك ميزات الحشو تغيير حجم جميع الصور دفعة واحدة إلى أبعاد موحدة.