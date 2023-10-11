شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس أبل: لهذا السبب نطلق أيفون جديد كل عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في كل عام، تطلق شركة آبل هاتف iPhone جديدًا، وفي كل عام هناك تذمر من السخط من البعض حول مدى قلة التغيير، حيث تقوم آبل بإجراء تغييرات ولكن في بعض الأحيان تطرح السؤال: هل نحتاج حقًا إلى iPhone جديد كل عام؟ الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك لديه إجابة على هذا السؤال الملح.

ففي مقابلة مع بروت، سُئل كوك عن هذا السؤال فأجاب: "أعتقد أن امتلاك هاتف iPhone كل عام لأولئك الأشخاص الذين يريدونه هو أمر رائع".

وبحسب موقع TOI الهندى، فأشار أيضا إلى فكرة أن أبل تتيح للمستخدمين باستبدال هواتفهم، وهذا يعني استبدال القديم بواحد جديد، "ولذلك نقوم بعد ذلك بإعادة بيع هذا الهاتف إذا كان لا يزال يعمل"، وبرر ذلك من خلال الإشارة ضمنًا إلى أن أجهزة iPhone القديمة يتم استخدامها في نهاية المطاف من قبل مجموعة مختلفة من الأشخاص.

وقال كوك أيضًا أن تلك التي لا تعمل، لا ينتهي بها الأمر إلى أن تكون نفايات كاملة، "إذا كان [iPhone] لا يعمل، فلدينا طرق لتفكيكه وأخذ المواد اللازمة لصنع iPhone جديد."

البيئة والآيفون تم طرح هذا السؤال نظرًا لوجود ضجة كبيرة حول كون الشركات واعية بيئيًا. تعد شركة آبل إحدى الشركات التي تأخذ زمام المبادرة في مجال الوعي البيئي، ولعل هذا هو السبب في أن مسألة امتلاك هاتف iPhone جديد كل عام لا تعتبر منطقية من الناحية البيئية، ومع ذلك، يعتقد كوك أن شركة آبل تبذل قصارى جهدها للحصول على أفضل النتائج من أجهزة iPhone القديمة.

وحددت شركة آبل هدفًا بأن تكون محايدة تمامًا للكربون بحلول عام 2030، وقد اتخذت خطوة مهمة في هذا الاتجاه. وفي حدث iPhone 2023، تم إطلاق نماذج جديدة من آبل Watch، وهي أول منتجات محايدة للكربون بنسبة 100%، وقال كوك إن الهدف هو أنه بحلول عام 2030، سيكون جهاز iPhone محايدًا تمامًا للكربون.