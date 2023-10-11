تكنولوجيا: وان بلس تخطط لإطلاق ساعة OnePlus Watch 2 العام المقبل بتصميم دائري

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة وان بلس في العمل على تطوير الجيل الثاني من ساعة OnePlus Watch الذكية، ولقد أكد تقرير جديد على أن ساعة OnePlus Watch 2 تنطلق العام المقبل بتصميم دائري.

تستعد وان بلس لإطلاق هاتف OnePlus 12 في حدث يعقد العام المقبل، ولقد أكدت التسريبات على أن هذا الإصدار يأتي برقاقة Snapdragon 8 Gen 3.

وإلى جانب هاتف OnePlus 12 تخطط وان بلس أيضاً لإطلاق إصدار جديد من الساعات الذكية، ولقد كشفت التسريبات اليوم عن اللمحات الأولى لتصميم هذا الإصدار.

ولقد نشرت التفاصيل الجديدة عبر حساب “Max Jambor” على منصة X، حيث أكد على أن ساعة OnePlus Watch 2 الذكية تنطلق العام المقبل بتصميم دائري على غرار إصدار الشركة السابق.

كما تشير بعض التوقعات إلى أن ساعة OnePlus Watch 2 الذكية قد تكون إصدار الشركة الأول بنظام تشغيل WearOS، أيضاً من المتوقع أن تأتي الساعة الذكية بإصدار WearOS 4 الذي انطلق بشكل رسمي في شهر مايو الماضي والذي يدعم ساعات Pixel Watch 2 وإصدارات سامسونج من الساعات الذكية.

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