تكنولوجيا: سوني تطلق جهاز PS5 Slim الجديد بمشغل Ultra HD Blu-ray قابل للإزالة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سوني اليوم عن جهاز PS5 Slim الجديد الذي ينطلق بمشغل Ultra HD Blu-ray قابل للإزالة، والذي يتوفر بسعر 500 دولار تقريباً.

أشارت التقارير السابقة إلى خطط سوني لإطلاق إصدار جديد من أجهزة PS5 بتصميم أصغر وأنحف، واليوم تؤكد سوني هذه التسريبات من خلال إعلانها الرسمي عن هذا الإصدار.

وينطلق PS5 Slim الجديد بنفس المواصفات المميزة لإصدار الشركة الأصلي، بينما يأتي الإختلاف الأبرز في التصميم الأصغر حجماً للإصدار الجديد.

أيضاً أكدت سوني في إعلانها على أن PS5 Slim يتميز بتصميم أصغر بنسبة أكبر من 30%، بينما يأتي الجهاز الجديد بوزن أقل بنسبة 18%، و24%.

ويتميز الجهاز بتصميم لامع من الجزء العلوي، ويضم عدد 4 من الألواح المنفصلة، كما يتميز تصميم الجهاز الجديد بنتوء في جانب الجهاز والذي يدعم الإزالة من جهاز PS5 Slim كما يدعم الإستبدال.

كما يضم الإصدار الجديد اثنان من الفتحات الجانبية والتي تعود إلى منافذ USB-C مزدوجة، من جانب أخر يأتي PS5 Slim مع حامل أفقي والذي يتوفر للشراء بشكل منفصل بسعر 30 دولار، ويتوفر PS5 Slim مع مشغل Ultra HD Blu-ray بسعر 500 دولار، كما يتوفر إصدار رقمي بسعر 450 دولار.

المصدر

اعلان





