شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خوارزمية جديدة للذكاء الاصطناعى تنقذ الأرواح.. تتنبأ بأماكن الزلازل وتوقيتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تتسبب الزلازل القوية فى المناطق الحضرية قدرًا هائلاً من الدمار، مع فقدان الأرواح وتدمير المبانى، والواقع أن أكثر من 60 ألف شخص لقوا حتفهم بالفعل فى مثل هذه الأحداث فى هذا العام وحده.

منذ أن اكتشف العلماء أسباب هذه الكوارث الفظيعة، حاولوا أيضًا التنبؤ بها في محاولة لإنقاذ الأرواح وتقليل الأضرار ، لكن الطريقة التي تتصرف بها الصفائح التكتونية مع تزايد الضغط بينها تجعل مهمة التنبؤ بالزلازل صعبة للغاية.

ومع ذلك، أعلن باحثون في جامعة تكساس (UT) مؤخرًا عن إنجاز مثير يستخدم خوارزمية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بتوقيت الزلزال وموقعه وشدته.

وفي التجارب التي أجريت في الصين على مدى سبعة أشهر، تنبأت الخوارزمية بدقة بنسبة 70% من الزلازل قبل أسبوع كامل من وقوعها، وفقا لتقرير ديجيتال تريند.

وقال تقرير على الموقع الإلكتروني للجامعة إنها تنبأت بحدوث 14 زلزالا في منطقة 200 ميل من مركز الزلزال المقدر وقدمت أيضا توقعات دقيقة للغاية فيما يتعلق بشدتها . لقد فشل في التحذير من زلزال واحد فقط وقدم ثمانية تنبؤات خاطئة.

وأوضح التقرير أن فريق البحث قام بتدريب الذكاء الاصطناعي على اكتشاف النتوءات الإحصائية في البيانات الزلزالية في الوقت الفعلي والتي ربطها فريق البحث بالزلازل السابقة. بمجرد تدريبه، قام الذكاء الاصطناعي برصد علامات اقتراب الزلازل.

وقال سيرجي فوميل، الأستاذ في مكتب الجيولوجيا الاقتصادية بجامعة تكساس وعضو فريق البحث: "إن التنبؤ بالزلازل هو الكأس المقدسة"، مضيفًا: "ما حققناه يخبرنا أن ما اعتقدنا أنه مشكلة مستحيلة يمكن حلها من حيث المبدأ. "

وقال الباحثون، إنه من خلال نشر نظام الذكاء الاصطناعي في مواقع بها شبكات فعالة لتتبع الزلازل مثل كاليفورنيا وإيطاليا واليابان واليونان وتركيا وتكساس، يمكن تدريبه على زيادة معدل نجاحه وربما تحسين دقته في حدود عشرات فقط الاميال.

وقال ألكساندروس سافاديس، وهو عالم أبحاث كبير يقود برنامج شبكة رصد الزلازل في تكساس التابع للمكتب، وهي شبكة الزلازل في الولاية: "أنت لا ترى زلازل قادمة إنها مسألة ميلي ثانية، والشيء الوحيد الذي يمكنك التحكم فيه هو مدى استعدادك وحتى بنسبة 70%، فهذه نتيجة ضخمة ويمكن أن تساعد في تقليل الخسائر الاقتصادية والبشرية ولديها القدرة على تحسين الاستعداد للزلازل بشكل كبير في جميع أنحاء العالم.