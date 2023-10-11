شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض شحنات أجهزة Mac فى الربع الثالث من 2023 بشكل كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالتان مختلفتان للأبحاث السوقية أن شحنات أجهزة Mac فى الربع الثالث من عام 2023 انخفضت بشكل كبير على أساس سنوى، وشهدت انخفاضًا أكبر بكثير من شركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر المنافسة، وفقاً لموقع 9to5mac.

وتشير تقديرات IDC إلى أن شحنات أجهزة Mac العالمية انخفضت بنسبة 23.1% على أساس سنوى، فى حين سجلت شركة Gartner الرقم بنسبة 24.2%، مقابل انخفاض إجمالي في سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية بنحو 8%، ولكن لا ينبغي أن يكون أي من الرقمين مفاجأة كبيرة.

مركز البيانات الدولي IDC:

واستمرت الدوامة الهبوطية لشحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية خلال الربع الثالث من عام 2023، حيث انخفضت الأحجام العالمية بنسبة 7.6% على أساس سنوي مع شحن 68.2 مليون جهاز كمبيوتر شخصي، وفقًا للنتائج الأولية الصادرة عن مؤسسة البيانات الدولية.

مؤسسة البيانات الدولية Gartner

بلغ إجمالي شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية في جميع أنحاء العالم 64.3 مليون وحدة في الربع الثالث من عام 2023، بانخفاض قدره 9% عن الربع الثالث من عام 2022، وفقًا للنتائج الأولية الصادرة عن مؤسسة Gartner.

كانت HP هي العلامة التجارية الوحيدة ضمن المراكز الخمس الأولى التي شهدت نموًا، على الرغم من أن هذا يعكس بشكل أساسي أن البائعين بدأوا في إعادة الطلب الآن بعد أن باعوا مخزونهم الفائض الحالي.

وتتفق الشركتان على أن الربع الثالث كان على الأرجح الجزء السفلي من السوق، مع توقع أن يبدأ النمو مرة أخرى في الربع الحالي، وكانت شحنات أجهزة Mac في الربع الثالث هي الأكثر تضرراً.

ولعل الانخفاض في شحنات أجهزة Mac بنسبة 23.1٪ أو 24.2٪ يقزم الانكماش الذي شهدته العلامات التجارية لأجهزة الكمبيوتر الشخصية، وشهدت شحنات أجهزة Mac نموًا هائلاً خلال الوباء، عندما أدى العمل من المنزل إلى زيادة كبيرة في الطلب على المنتجات التقنية المتميزة، بما في ذلك أجهزة Mac.