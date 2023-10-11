شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "بيعمل ريستارت" .. مشكلة جديدة تواجه مستخدمى هواتف أيفون دون معرفة السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن بعض مستخدمي هواتف أيفون اشتكوا من مشكلة تتعلق بإعادة تشغيل هواتفهم دون علمهم، حيث فوجئ بعضهم عند استيقاظهم ومحاولة فتح الهاتف عن طريق الـ Face ID أن القفل لا يستجيب، ويطلب منهم الرقم السري، وهو ما يعني ان الهاتف قد تم إعادة تشغيله.

وبحسب التقرير، فتُظهر بيانات مستوى البطارية في هواتف أيفون لدي بعض المستخدمين، أن الهاتف قد تم إيقاف تشغيله لبضع ساعات، ويبدو أن هذا قد حدث لكثير من مستخدمي iPhone، وفقاً لموقع 9to5mac.

الأمر برمته غامض بعض الشيء في الوقت الحالي، حيث لاحظ البعض أن Face ID لن يعمل دون إدخال رمز المرور الخاص بك أولاً بسبب إعادة التشغيل، هذا ليس أمرًا روتينيًا، ولكن لا يوجد شيء غريب جدًا بشأن تعطل جهاز iPhone من حين لآخر.

وبحسب تعليقات المستخدمين، لا يبدو أن الأمر يقتصر على الهواتف الجديدة أيضًا، الشيء الوحيد المشترك، على الأقل حتى الآن، هو أن ذلك حدث الليلة الماضية.

على الرغم مما يظهره سجل مستوى البطارية، إلا أشك أن جهاز iPhone قد تم إيقاف تشغيله بالفعل لعدة ساعات فقط لإعادة تشغيله احتياطيًا، ويمكنك التحقق من "مخطط مستوى البطارية في الإعدادات > البطارية > آخر 24 ساعة".