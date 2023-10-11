- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Review checker ميزة جديدة بمتصفح Firefox لاكتشاف التقييمات المزيفة والان مع تفاصيل الخبر
وستُعرف الميزة الجديدة باسم "Review Checker" وستعمل في البداية على Amazon وBestBuy وWalmart، وقد بدأ Firefox في اختبار هذه الميزة مؤخرًا وسيتم طرحها للجميع في نوفمبر، وفيما يلي مزيد من التفاصيل حول مدقق مراجعة Firefox وكيفية استخدامه.
يعد مدقق المراجعة في Firefox ميزة تجريبية مصممة لتوجيه خيارات الشراء الخاصة بك، وباستخدام تقنية Fakespot المقدمة من Mozilla، تقوم هذه الأداة بتقييم صحة مراجعات المنتجات، مما يساعدك في معرفة ما إذا كانت المراجعات صادرة عن عملاء حقيقيين أو إذا كانت متأثرة بمراجعين متحيزين أو تم تعويضهم، و يقوم مدقق المراجعة بتعيين درجات لكل مراجعة منتج تتراوح من A إلى F.
كيفية استخدام مدقق المراجعة في فايرفوكس
قم بزيارة صفحة المنتج على موقع الويب مثل Amazon أو Bestbuy أو Walmart، وابحث عن رمز علامة السعر الجديد في الأعلى، انقر فوقه وحدد "نعم، جربه" لتشغيل مدقق المراجعة، يقوم مدقق المراجعة بتحليل المراجعة على صفحة المنتج ويمنحهم الدرجات على النحو التالي. يمكنك اتخاذ قرار مستنير.
تعتقد Mozilla أن A وB هما "مراجعات موثوقة"، وC عبارة عن مزيج من المراجعات الموثوقة وغير الموثوقة، وD وF مراجعات غير موثوقة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز