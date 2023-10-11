شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Review checker ميزة جديدة بمتصفح Firefox لاكتشاف التقييمات المزيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحوذت Mozilla مؤخرًا على Fakespot، وهى خدمة عبر الإنترنت تساعد المستخدمين على تصفية التقييمات المزيفة والبائعين غير الموثوق بهم والمنتجات المزيفة، وبعد الاستحواذ، قامت Mozilla الآن بدمج تقنية Fakespot في متصفح Firefox كميزة جديدة، بحسب موقع mspoweruser الأمريكى.

وستُعرف الميزة الجديدة باسم "Review Checker" وستعمل في البداية على Amazon وBestBuy وWalmart، وقد بدأ Firefox في اختبار هذه الميزة مؤخرًا وسيتم طرحها للجميع في نوفمبر، وفيما يلي مزيد من التفاصيل حول مدقق مراجعة Firefox وكيفية استخدامه.





ما هو Firefox Review Checker؟ يعد مدقق المراجعة في Firefox ميزة تجريبية مصممة لتوجيه خيارات الشراء الخاصة بك، وباستخدام تقنية Fakespot المقدمة من Mozilla، تقوم هذه الأداة بتقييم صحة مراجعات المنتجات، مما يساعدك في معرفة ما إذا كانت المراجعات صادرة عن عملاء حقيقيين أو إذا كانت متأثرة بمراجعين متحيزين أو تم تعويضهم، و يقوم مدقق المراجعة بتعيين درجات لكل مراجعة منتج تتراوح من A إلى F.

كيفية استخدام مدقق المراجعة في فايرفوكس كيفية استخدام مدقق المراجعة في فايرفوكس قم بزيارة صفحة المنتج على موقع الويب مثل Amazon أو Bestbuy أو Walmart، وابحث عن رمز علامة السعر الجديد في الأعلى، انقر فوقه وحدد "نعم، جربه" لتشغيل مدقق المراجعة، يقوم مدقق المراجعة بتحليل المراجعة على صفحة المنتج ويمنحهم الدرجات على النحو التالي. يمكنك اتخاذ قرار مستنير.

تعتقد Mozilla أن A وB هما "مراجعات موثوقة"، وC عبارة عن مزيج من المراجعات الموثوقة وغير الموثوقة، وD وF مراجعات غير موثوقة.