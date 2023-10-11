شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يتتبعك شخص ما على الإنترنت؟ علامات تحذيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت امرأة قصتها حول تعرضها للمطاردة عبر الإنترنت من جانب زوجها المنفصل عنها، حيث قالت جينيفر، التي تم تغيير اسمها حفاظًا على الخصوصية، لموقع DailyMail، إن كابوسها بدأ عندما بدأت تتلقى إشعارات غريبة تفيد بأنه تم الوصول إلى حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعى من مواقع لا يمكن التعرف عليها.

وقالت: "كان من المخيف عدم الشعور بأننى أستطيع التواصل بالطريقة التى أفعلها عادةً، لكننى الآن على دراية تامة بالمعلومات التي أشاركها على الويب لتقليل المخاطر التي أواجهها".

وتؤثر المطاردة الإلكترونية على ملايين الأمريكيين، حيث تم تتبع ثلاثة ملايين شخص باستخدام التكنولوجيا في عام 2019، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية.

كما أن الحقيقة المثيرة للقلق التي لا يعرفها سوى عدد قليل جدًا من الناس هي أن 67% من ضحايا المطاردة عبر الإنترنت يعرفون من يطاردهم، وفقًا لأبحاث الحكومة الأمريكية.

وقال دارين جوتشيوني، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Keeper Security، "أصبح عالمنا الرقمي والمادي أكثر تشابكًا من أي وقت مضى"، مضيفا "إننا نشهد بشكل متزايد تداعيات السلوك عبر الإنترنت في الحياة الواقعية، ويمكن أن تكون التأثيرات الناجمة عن الأعمال الضارة مدمرة للضحايا".

وكشف كلاهما أن هناك العديد من العلامات التحذيرية التي تشير إلى احتمال تعرضك للمطاردة عبر الإنترنت، والتي تشمل..

طلبات إعادة تعيين كلمة المرور إذا تلقيت في أي وقت مضى طلب إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بإحدى وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو حتى الحساب المصرفي، فكن متشككًا.

وقال جوتشيوني: "قد تكون هذه علامة على أن شخصًا ما يحاول تغيير كلمات المرور الخاصة بك لإبعادك عن حساباتك والتحكم في معلوماتك الشخصية أو المالية".

الأشخاص الذين ينتحلون شخصيتك تعد العلامة الأساسية للمطاردة عبر الإنترنت هي العثور على حسابات شخصية تتظاهر بأنها أنت على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن للمسيئين استخدام هذه الملفات الشخصية المزيفة لنشر قصص غير سارة أو مضايقة الأصدقاء.

وقال جوتشيوني: "إذا كنت تعتقد أن أحد المستخدمين قد أنشأ حسابات جديدة بغرض مضايقتك، فيمكنك حظر هذه الحسابات أيضًا والإبلاغ عن المستخدم، حيث أن معظم مواقع الويب لديها سياسة ضد هذا السلوك".

تسجيل الدخول من مواقع غير عادية وجدت جنيفر أنها تلقت إشعارات تفيد بأنه قد تم تسجيل الدخول إلى حسابها في أماكن غير عادية، ثم أدركت ما هي تلك الأماكن.

وقالت لموقع DailyMail: "بدأت أتلقى إشعارات بمحاولات تسجيل دخول غير معروفة على بعض حساباتي.

وأضافت "عندما نظرت إلى المكان الذي أتوا منه، اكتشفت أن تسجيلات الدخول هذه كانت تأتي من موقع زوجي المنفصل عنى، أحيانًا من المنزل الذي كنا نتشاركه وأحيانًا من موقع عمله".

الملفات الشخصية المزيفة قال جوتشيوني إن الملاحقين عبر الإنترنت عادةً ما يقومون بإنشاء ملفات تعريف مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي لمضايقة الضحايا.

كما أنه لدى معظم شبكات التواصل الاجتماعي قواعد صارمة بشأن الأشخاص الذين يقومون بإنشاء حسابات مزيفة متعددة: إذا حدث هذا لك، فاتصل بدعم العملاء ومعرفة ما إذا كان بإمكانهم المساعدة.