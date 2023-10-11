شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك يسمح بالنشر مباشرة من تطبيقات الطرف الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت تيك توك عن واجهة برمجة تطبيقات جديدة اليوم تتيح لك النشر (والقيام بأشياء أخرى) مباشرة على النظام الأساسي من تطبيقات الطرف الثالث المعتمدة، امتدادًا لـ Share to TikTok، تقول الشركة إن الميزة الجديدة "تزيد من الموارد والأدوات التي يمكن لمجتمعنا الاختيار من بينها للتنقل بسهولة في كل مرحلة من مراحل عملية الإنشاء داخل وخارج النظام الأساسي"، الشركاء الأوائل لـ Direct Post API هم Adobe، Twitch، Blackmagic Design (صانعو Davinci Resolve) وغيرهم.

وستسمح عمليات تكامل TikTok Direct Post للمبدعين بإعداد المسودات وتعيين التسميات التوضيحية أو إعدادات الجمهور وجدولة المحتوى أو نشره مباشرة من تطبيقات الطرف الثالث المدعومة ، ويتم دعم مقاطع الفيديو فقط عند الإطلاق، ولكن محتوى الصور "سيتوفر قريبًا"، وفقا لتقرير engadget.

وتشمل برامج الطرف الثالث التي تدعم الميزة عند الإطلاق Adobe Premiere Pro وAdobe Express وCapCut (المملوكة لشركة ByteDance الشركة الأم لـ TikTok)، وDaVinci Resolve، وSocialPilot، وTwitch. يقول TikTok إن شركاء المطورين سيتم "فحصهم من خلال عملية تدقيق" قبل أن يتمكنوا من استخدام واجهة برمجة التطبيقات.

وقالت ديبا سوبرامانيام، نائبة رئيس تسويق Creative Cloud في Adobe: "الآن أكثر من أي وقت مضى، أصبح نشر المحتوى في الوقت الفعلي أمرًا ضروريًا، ويحتاج المبدعون من جميع مستويات المهارات إلى أدوات يمكنها تمكينهم بكفاءة أكبر وبدون قيود". "مع ميزة النشر المباشر الجديدة لـ TikTok المتوفرة في Adobe Express وPremiere Pro، يمكن للمبدعين الاستمرار في إنشاء محتوى متميز، ولكن بسرعة متزايدة ودون إضافة المزيد من المقاطعة لسير العمل الإبداعي الخاص بهم".