انت الان تتابع خبر حقيقة قطع خدمة الإنترنت في العالم اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مجموعة "التقنية من أجل السلام"، المختصة بكشف الاخبار المزيفة، نفت ذلك، وأكدت أن "الادعاء مزيف، حيث لا وجود لأي مصدر معني يؤكد الادعاء المتداول بشأن قطع خدمة الإنترنت اليوم 11 تشرين الأول 2023، كما لم تتناول وسائل الإعلام العالمية خبرا مماثلا يؤكد الادعاء المتداول".من جانبها نفت مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المُخصصة، وغير الربحية، المعنية بضمان شبكة إنترنت عالمية مستقلة وآمنة وواحدة، والمعروفة بـ(ICANN) قائلة: إن ما يتم تداوله من إشاعات حالياً عن انقطاع خدمات الإنترنت حول العالم غير صحيح".

كذلك نفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بدولة الإمارات العربية المتحدة في 3 تشرين الأول 2023، ما يتم تداوله عن قطع خدمة الإنترنت عالميا خلال أيام، عبر منشور لها على منصة X (تويتر سابقاً) جاء فيه: لا انقطاع لخدمة الانترنت في 11 أكتوبر"

مضيفة: كما ندعوكم إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية"، كما ربط بعض المستخدمين هذه الإشاعة مع إشاعة سابقة انتشرت خلال شهر آب 2023، مفادها "ناسا تحذر من عاصفة شمسية قادمة في الأشهر القادمة" وقالوا أن سبب الانقطاع المزعوم هو العاصفة الشمسية، إلا أن هذا الادعاء مضلل أيضا كون خبر إعلان ناسا عن عاصفة شمسية قادمة غير صحيح، بالإضافة إلى ذلك أكدت الوكالة في بيان رسمي سابق نقلته وسائل الإعلام: أن كل ما يتم تداوله عن انقطاع الإنترنت حول العالم، مجرد إشاعات ليس لها أساس من الصحة".

يذكر أنه تم تداول خبر مماثل لذلك في 17 أيلول 2023.