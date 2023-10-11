تكنولوجيا: هاتف Motorola Edge للعام 2023 ينطلق بمعالج Dimensity 7030

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت موتورولا اليوم عن هاتف Motorola Edge للعام 2023 الذي ينطلق بمعالج Dimensity 7030، ومعدل تحديث 144Hz وسعر يبدأ من 600 دولار.

يتميز هاتف Motorola Edge الجديد بشاشة pOLED بحجم 6.6 إنش، ومعدل تحديث 144Hz، كما تدعم عمق ألوان 10بت، وتقنية HDR10+، أيضاً تدعم الشاشة معدل لمس 360Hz، ونسبة سطوع 1200 nit، كما يتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 32 ميجا بيكسل.

أيضاً يتميز هذا الإصدار برقاقة معالج Dimensity 7030، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف Motorola Edge للعام 2023 بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، مع مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع بزاوية 120 درجة، كما تدعم الكاميرة لقطات macro.

ويأتي Motorola Edge (2023) بقدرة بطارية 4400 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 68W، أيضاً يأتي الهاتف بميزة الشحن اللاسلكي بقدرة 15W.

ويضم الهاتف مكبرات صوتية بنظام ستريو وتقنية Dolby Atmos، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، ويدعم الهاتف تقنية NFC، ومعايير IP68 لمقاومة الماء والغبار، كما يضم الهاتف منفذ USB C، ويتوفر Motorola Edge (2023) باللون الأسود فقط بسعر 600 دولار.

المصدر

اعلان





