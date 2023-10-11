تكنولوجيا: إنتل تطلق كرت الشاشة Intel Arc A580 بسعر يبدأ من 179 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة إنتل عن كرت الشاشة Arc A580 الذي يتوفر في الأسواق العالمية اليوم بسعر يبدأ من 179 دولار.

يأتي كرت الشاشة Intel Arc A580 بعدد 24 من أنوية Xe، بسرعة 1700MHz والتي تصل إلى سرعة 2000MHz مع رفع تردد التشغيل، كما تتميز الرقاقة بذاكرة 8 جيجا بايت رام في ذاكرة GDDR6 وتدعم 256بت، ونطاق ترددي للذاكرة يبلغ 512 جيجابايت/ثانية.

ويتميز كرت الشاشة بقوة 185W، كما تقدم إنتل هذا الإصدار بمواصفات أقرب للإصدار السابق A750، ولقد أعلنت إنتل عن كرت الشاشة Arc A580 للمرة الأولى منذ أكثر من عام، وتشير التوقعات إلى أن الشركة تأخرت في إطلاق البطاقة لتوفير مخزون للتكوينات.

ويأتي الإصدار الجديد من كرت الشاشة Intel Arc A580 بآداء أقرب لإصدار الشركة السابق A750، ويهدف الإصدار الجديد لدفع أفضل آداء مع ضبط الإعدادات عند دقة 1080 بيكسل مع أعلى معدل تحديث بإستخدام XeSS.

كما تعمل الرقاقة على تحسين مستوى جودة العرض للصورة بتقنية الذكاء الإصطناعي، ومن المقرر أن يتوفر كرت الشاشة اليوم في جميع المنافذ التي توفر إصدارات Intel Arc.

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