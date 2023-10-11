كاميرات OnePlus 12 تتسرب بمستشعر كاميرا جديد

من المتوقع أن يصدر هاتف OnePlus 12 في ديسمبر مع ثلاث كاميرات خلفية مجددًا؛ حيث قد أشارت الشائعات الأولى إلى توافر تركيبة من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا بزاوية واسعة Ultrawide بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تقريب بصري Telephoto بدقة 64 ميجابكسل.

تسريبات جديدة حول OnePlus 12

اليوم، كشف المسرب Digital Chat Station أن الكاميرا بزاوية الرؤية الواسعة ستحتوي على مستشعر بدقة 48 ميجابكسل وبحجم 1/2 بوصة وبفتحة f/2.2، بينما ستتميز العدسة الـTelephoto بمستشعر OmniVision OV64B بدقة 64 ميجابكسل مع OIS. وأكبر مفاجأة هي المستشعر الرئيسي الجديد – الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل من نوع Sony IMX966.

معلومات إضافية عن المستشعر

وفقًا للتقارير السابقة من نفس المصدر، سيكون المستشعر الجديد من Sony مكافئًا في الأداء لمستشعر Sony IMX989 الذي هو بحجم 1 بوصة، ولن المستشعر الجديد سيكون اصغر في الحجم وسيتم تعويض فرق الحجم في جودة المستشعر عن طريقة تكوين المستشعر من طبقتين مختلفتين تساعدان المستشعر الجديد على تقديم أداء مكافئ وبنفس الحساسية.

الميزات الفوتوغرافية المتقدمة

سيدعم المستشعر الجديد التثبيت البصري OIS، وسيستفيد من قوة معالجة الصور الخاصة بمعالج Snapdragon 8 Gen 3. فوق ذلك، ستحتوي الكاميرا الـTelephoto مستشعر بدقة 64 ميجابكسل، والمتوقع أن تحتوي على تكبير بصري 3x، وبالطبع على أداء أفضل في ظروف الإضاءة المنخفضة، مرة أخرى بفضل شريحة Qualcomm الجديدة.

توفر OnePlus 12

كالمعتاد يتوقع ان يكون الإطلاق الأولي في الصين في شهر ديسمبر المقبل، ومن ثم في عام 2024 ستتجه ون بلس الى الإطلاق العالمي لباقي دول العالم، هذا ما تقوم به ون بلس كل عام ولا شيء جديد، لكن على أي حال نحن في انتظار كل ما هو جديد من ون بلس وسنتابع كل ما هو جديد بشأن الهاتف

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