شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تصدر تحديث iOS 17.1 لإصلاح مستويات الإشعاع بـ iPhone 12 فى فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة Apple اليوم، إن برنامج iOS 17.1 القادم والذي من المقرر إصداره في وقت لاحق من شهر أكتوبر، سيخفض مستوى إشعاع iPhone 12، وفقاً لموقع macrumors.

أمرت فرنسا شركة Apple في سبتمبر بوقف مبيعات iPhone‌ 12 وتنفيذ "إصلاح" للأجهزة التي من شأنها أن تجعلها متوافقة مع معايير الإشعاع الكهرومغناطيسي الأوروبية، وقالت شركة Apple في منشور دعم إنها تقوم بتعطيل ميزة الكشف التي تسمح بقدرة إرسال أعلى قليلاً عندما لا يكون ‌iPhone‌ ممسكًا أو في الجيب.

سيتم تعطيل ميزة الكشف في فرنسا فقط، وتقول Apple إنه تم إيقاف تشغيلها على الرغم من حقيقة أن الوكالة الفرنسية الوطنية للترددات أو المجموعة التنظيمية ANFR في البلاد ارتكبت خطأً عند إجراء اختبارات الإشعاع.

يتطلب بروتوكول الاختبار المحدد الذي يستخدمه ANFR أن تستوفي الأجهزة حدود معدل الامتصاص النوعي (SAR) على الجسم، حتى عندما يتم اختبار الجهاز خارج الجسم على سطح ثابت، ولا يتوافق هذا القرار مع المعايير الدولية، التي تسمح بإجراء اختبار مستقل لآليات التحكم في الطاقة التي قد لا يتم تفعيلها أثناء اختبارات SAR القياسية.

لن يقوم iPhone 12 بزيادة الطاقة المسموح بها بعد الآن عند خروجه من الجيب، مثل وضعة على الطاولة، ويتسبب ذلك في انخفاض الإشارة الخلوية في مناطق التغطية، ويؤدي هذا التغيير في قدرة إرسال الهوائي إلى انخفاض طفيف في الأداء الخلوي في بعض حالات الاستخدام، ومن غير المتوقع أن تلاحظ الغالبية العظمى من المستخدمين أي تأثير.