شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ولاية "يوتا" الأمريكية تقاضى TikTok بسبب قضايا تتعلق بسلامة الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة CNBC أن ولاية "يوتا" الأمريكية رفعت دعوى قضائية ضد TikTok بسبب مشكلات تتعلق بسلامة الأطفال وملكية الشركة فى الصين.

وفى الشكوى، وصف المدعى العام "شون رييس" التطبيق بأنه "يسبب الإدمان" واتهمه بتضليل المستخدمين بشأن علاقته مع الشركة الأم ByteDance ومقرها الصين، وفقاً لموقع engadget.

وسنت الولاية مؤخرًا بعضًا من أكثر قوانين وسائل التواصل الاجتماعي صرامة في البلاد، والتي تتطلب الحصول على إذن الوالدين للمراهقين لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعى.

تقارن الدعوى القضائية TikTok بآلة القمار التي توفر "التلاعب بالدوبامين" الذي يتم تشغيله عن طريق التمرير السريع على مقاطع الفيديو، وتزعم الدولة أن هذه الطبيعة الإدمانية ضارة بشكل خاص بأدمغة المستخدمين الشباب "التي لم تتطور بشكل كامل بعد"، ويمكن أن تخلق اعتماداً على التطبيق، وأشار إلى أن الجراح العام الأمريكي حذر من أضرار الصحة العقلية حول وسائل التواصل الاجتماعي، وأشار إلى الاستخدام المفرط لـ TikTok استنادًا إلى أرقام الشركة.

جاء في نص الشكوى، "ما لا يعرفه هؤلاء الأطفال (وأولياء أمورهم) هو أن TikTok يكذب عليهم بشأن سلامة تطبيقه ويستغلهم في التحقق من التطبيق ومشاهدته بشكل إلزامي، بغض النظر عن آثاره الرهيبة على صحتهم العقلية وجسدهم. التنمية وأسرهم وحياتهم الاجتماعية ".

وقالت TikTok سابقًا إنها خصصت أكثر من 1.5 مليار دولار لأمن البيانات، ورفضت مزاعم التجسس لصالح الحكومة الصينية، كما افتتحت الشركة مؤخرًا مركزًا للشفافية والمساءلة في محاولة لدرء الجهات التنظيمية والحظر المحتمل.

لم تتخذ الحكومة الفيدرالية بعد أي إجراء ملموس ضد منصات التواصل الاجتماعي، لكن الولايات كانت أكثر نشاطًا، حيث أصدرت ولاية يوتا مؤخرًا قانونًا يلزم الآباء بالحصول على إذن قبل أن يتمكن المراهقون من إنشاء حسابات على TikTok وSnap ومنصات أخرى، كما أنه يفرض حظر التجول والرقابة الأبوية وميزات التحقق من العمر، ومع ذلك، لم تذهب الولاية إلى حد ولاية مونتانا، التي حظرت استخدام TikTok تمامًا.

سيستمع القاضي إلى الحجج في دعوى TikTok التي تسعى إلى إلغاء هذا الحظر غدًا، – وهي قضية يمكن أن تفتح الشركة لمزيد من التدقيق وتمثل سابقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.