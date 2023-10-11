شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تخطط لطرح المساعد مع بارد لمزيد من الهواتف الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل عن "Assistant with Bard" لنظامي التشغيل اندرويد وiOS، إلى جانب إطلاق أجهزة جديدة مثل تشكيلة Pixel 8 وPixel Watch 2.

وقال عملاق التكنولوجيا إن هذه الميزة ستجمع بين "قدرات بارد الإبداعية والتفكيرية والمساعدة الشخصية للمساعد".

تم تقديم مساعد جوجل مع بارد مع Pixel 8 و8 Pro، ومن المتوقع أن تمتد هذه الميزة إلى المزيد من الهواتف الذكية.

وفقًا لتقرير صادر عن APK Insight (رصده 9to5Google)، من المقرر أن تقوم جوجل بطرح المساعد مع بارد في المزيد من الهواتف الذكية.

يدعي التقرير أن الشركة تستعد لجلب الإصدار المدعوم بالذكاء الاصطناعي من مساعد جوجل إلى أجهزة بكسل التي تعمل بنظام Tensor، بالإضافة إلى هاتفي جلاكسي S23 وS24 من سامسونج. ويستشهد التقرير بالأدلة التي تم اكتشافها في الإصدار 14.41 من أحدث إصدار تجريبي لتطبيق جوجل.

مساعد جوجل مع بارد

في الأسبوع الماضي، قالت جوجل إنها ستطرح المساعد مع بارد لاختيار المختبرين قريبًا.

وستكون المرحلة التالية، والتي ستصل في الأشهر المقبلة، أيضًا بمثابة "تجربة الاشتراك"، وتشير الشائعات إلى أن هذا قد يتم طرحه كجزء من Google Labs مثل تجربة البحث التوليدية (SGE).

يشير التقرير إلى أن الهواتف الذكية من سلسلة بكسل 8 قد تكون أول الأجهزة التي تحصل على هذه الميزة، ومن المرجح أن يصل Assistant with Bard إلى تشكيلة جلاكسي S24 في عام 2024.

كما من المتوقع أن تأتي الميزة إلى Pixels الأقدم المستندة إلى Tensor وسلسلة سامسونج جلاكسي S23 قبل أن تصبح متاحة على نطاق أوسع.

وقالت جوجل في منشورها على مدونتها إن المستخدمين سيتمكنون من الوصول إلى المساعد مع بارد على "الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي أندرويد وiOS" في الأشهر المقبلة.

وفقا للشركة: "لا يزال مساعد بارد بمثابة تجربة مبكرة، لذلك سيتم طرحه على المختبرين الأوائل قريبًا للحصول على تعليقاتهم قبل تقديمه للجمهور".

يشير التقرير أيضًا إلى أن السلاسل من تطبيق جوجل 14.41 تتضمن أمثلة لنماذج الاستعلامات التي يمكن للمستخدمين طرحها.