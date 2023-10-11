تكنولوجيا: تسريبات جديدة تكشف عن سعر هاتف OnePlus Open

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر التسريبات في الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هاتف OnePlus Open القابل للطي، واليوم توضح أحدث التسريبات سعر هذا الإصدار.

شغل هاتف OnePlus Open العديد من التسريبات التي أوضحت ملامح تصميم ومواصفات هذا الإصدار، كما ظهر الهاتف في مقطع فيديو ترويجي إستعرض تصميم الهاتف من جميع الإتجاهات.

واليوم تأتي أحدث الصور المسربة ثلاثية الأبعاد لتقدم نظرة أوضح على تصميم الهاتف من جميع الجهات، وبشكل خاص تصميم الكاميرة الرئيسية كبيرة الحجم التي تتوسط الغطاء الخلفي.

كما تؤكد الصور الجديدة على أن هاتف OnePlus Open ينطلق باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأسود بتصميم جلدي والأخضر بتصميم زجاجي من الجهة الخلفية.

أيضاً يأتي هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، ولقد أوضحت التسريبات الجديدة السعر المتوقع لهاتف OnePlus Open الذي ينطلق بسعر 1699 دولار أي أقل 100 دولار من هاتف سامسونج Galaxy Z Fold5.

ومن المقرر أن ينطلق OnePlus Open بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، أيضاً يضم شاشة خارجية بحجم 6.31 إنش، وشاشة داخلية مرنة بحجم 7.8 إنش، ومن المتوقع أن ينطلق الهاتف بشكل رسمي في حدث يعقد في 19 من أكتوبر.

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