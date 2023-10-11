تكنولوجيا: سامسونج تعلن عن تمديد الضمان لأجهزة Galaxy Enterprise Edition

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تأتي أجهزة Galaxy Enterprise Edition من سامسونج مع ضمان تجاري لمدة عامين، ولكن يبدو ان شركة سامسونج أعلنت عن تمديد الضمان لأجهزة Galaxy Enterprise Edition التي تم إطلاقها في عام 2023.

ويشمل هذا كل من Galaxy S23، وGalaxy S23 Ultra، وGalaxy Z Fold5، وGalaxy Z Flip5، وGalaxy A34 وGalaxy A54 وGalaxy Tab S9 FE.

قامت سامسونج بتمديد الضمان التجاري لمدة عام واحد، وبالتالي فإن الأجهزة المذكورة أعلاه ستحصل الآن على ضمان لمدة ثلاث سنوات.

والأفضل من ذلك هو أن هذا الامتداد ينطبق أيضًا على الأجهزة التي تم شراؤها قبل إعلان سامسونج. وإذا كان لديك اشتراك Samsung Care+ Business، فسيتم تمديد الضمان التجاري إلى أربع سنوات.

ولقد أعلنت سامسونج عن تمديد الضمان هذا من خلال غرفة الأخبار الفرنسية، لذلك من المحتمل أن يقتصر الامر على فرنسا في الوقت الحالي ولكن يمكن أن يتوسع إلى أسواق أخرى قريبًا.

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