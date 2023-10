تكنولوجيا: خدمة Google Meet توفر إمكانية البث بدقة 1080 بكسل للمكالمات الجماعية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في وقت سابق من هذا العام، قدمت خدمة Google Meet بث بدقة 1080 بكسل للمحادثات الفردية، والآن يبدو ان الميزة متاحة للمكالمات الجماعية ايضًا.

تعمل جوجل الآن على توسيع دقة 1080 بكسل لتشمل الاجتماعات مع ثلاثة مشاركين أو أكثر على الويب. وإذا كان لديك كاميرا داخلية أو خارجية بهذه الدقة، فستتم مطالبتك بتشغيل جودة البث الأعلى قبل الدخول. ويتم إيقاف تشغيله بشكل افتراضي، بينما يمكنك أيضًا التحكم فيه عبر قائمة الإعدادات.

وفي الوقت نفسه، يتم إرسال 1080 بكسل فقط عندما يقوم مستخدم واحد أو أكثر بتثبيت المستخدم الذي يدعم 1080 بكسل على شاشة كبيرة بما يكفي لعرض بث الفيديو بدقة 1080 بكسل.

يتطلب هذا نطاقًا تردديًا إضافيًا، وسيقوم تطبيق Meet تلقائيًا بضبط الدقة إذا كان النطاق الترددي للجهاز مقيدًا.

ويتوفر ذلك لكل من Google Workspace Business Standard وBusiness Plus وEnterprise Essentials وEnterprise Standard وEnterprise Starter وEnterprise Plus وEducation Plus وTeaching and Learning Upgrade، بالإضافة إلى المشتركين في Workspace الفردي.

ومع ذلك، لن تصل الميزة للمستخدمين الذين لديهم حسابات جوجل شخصية اليوم، حيث تتطلب مكالمات 1080 بكسل الفردية بالفعل Google One 2 تيرابايت أو مستويات أعلى.

وبالمثل، تعمل جوجل أيضًا على زيادة الدقة القصوى للمحتوى المشترك من 720 بكسل إلى 1080 بكسل. سيتيح لك ذلك رؤية أي نص ومرئيات مقدمة بشكل أكثر وضوحًا.

