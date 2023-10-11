تكنولوجيا: الكشف عن الدراجة الكهربائية Kilow Gravel بإطار من ألياف الكربون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - دخلت شركة التنقل الإلكتروني الفرنسية Kilow إلى عالم الدراجات الكهربائية مع إطلاق دراجة Kilow Gravel. تأتي Kilow Gravel بإطار من ألياف الكربون وتستخدم محرك Bikedrive Air.

قامت شركة Kilow ببناء مكانة خاصة بها في سوق السيارات الكهربائية من خلال سياراتها الكهربائية خفيفة الوزن. يتم عرض دراجة Kilow Gravel الكهربائية في حدث Roc d’Azur لعام 2023.

تستمد Kilow Gravel الإلهام من التصميم البسيط والجذاب من الناحية الجمالية وخفيف الوزن للسيارات الكهربائية Kilow. وقد تم تصميم Kilow Gravel المتينة لتكون بمثابة دراجة مرصوفة بالحصى.

توفر الدراجة قدرة ممتازة على المناورة أثناء التنقل مما يسمح لك بالركوب على التضاريس الصعبة بسهولة.

كما تتميز دراجة Kilow الكهربائية الجديدة بأنها متعددة الاستخدامات قدر الإمكان. كما انها تعد حلاً للتنقل الإلكتروني للاستخدام خارج المدينة وأيضًا داخل المناطق الحضرية.

ويقول آرثر ألماند، مدير التسويق في شركة Kilow، إن Gravel تقدم بديلاً لوسائل النقل العام التي تكاد تكون معدومة في ضواحي المدينة. هذا هو السبب وراء اختيار الدراجة الإلكترونية المرصوفة بالحصى كأول دخول لـ Kilow إلى الفضاء.

يقع محرك Bikedrive Air الموجود على Kilow Gravel داخل إطار من ألياف الكربون. وفي حين أن Bikedrive Air يفتقر إلى عزم الدوران والقوة، إلا إنه يوفر السلاسة والإحساس الطبيعي بالدواسة.

يبلغ الحد الأقصى لعزم الدوران 40 نيوتن متر وخرج طاقة مستمر 250 واط. وهناك ثلاثة أوضاع لمساعدة الدواسة في Gravel ويمكن تبديلها عبر وحدة التحكم العلوية.

يحتوي الأنبوب السفلي لإطار Gravel على البطارية التي توفر نطاق مساعدة يصل إلى 50 كم عند الشحن الكامل. وتحتوي الدراجة على نظام Sram Force AXS ذو 12 سرعة مع دعم ناقل الحركة الإلكتروني وإطارات Hutchinson Touareg.

تبلغ تكلفة الدراجة الكهربائية Kilow Gravel ما يصل إلى 10000 دولار أو 9490 يورو. وهي متاحة للطلب المسبق ولكن لم يتم تحديد مواعيد التسليم المتوقعة.

لا توجد تفاصيل حول التوفر العالمي لـ Kilow Gravel في الوقت الحالي. وبالتالي فإن مبيعاتها تقتصر على الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن.

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