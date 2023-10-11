شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صفقة جوجل لمحرك البحث الافتراضى لأبل مهددة بالإلغاء.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر تقرير بواسطة The Register يقيم التداعيات المحتملة على شركة Apple بسبب المحاكمة الأمريكية المستمرة لمكافحة الاحتكار ضد Google، مع اعتبار وزارة العدل اتفاقية خدمات المعلومات (ISA) بين Google مع Apple كدليل على أنها تحتكر محرك البحث.

وقال المستشار المالي بيرنشتاين في التقرير الذي اطلعت عليه The Register: "نعتقد أن هناك احتمالًا أن تحكم المحاكم الفيدرالية ضد Google وتجبرها على إنهاء صفقة البحث مع شركة Apple"، وأضاف:" نحن نقدر أن قيمة الصفقة تبلغ 18 مليار دولار إلى 20 مليار دولار على شكل مدفوعات سنوية من Google إلى Apple، وهو ما يمثل 14-16 % من أرباح التشغيل السنوية لشركة Apple".

من المعروف على نطاق واسع أن شركتي Apple وGoogle لديهما اتفاقية مالية كبيرة تضمن مكانة Google كمحرك البحث الافتراضي على أجهزة Apple التي تعمل بنظام التشغيل iOS، لكن لم تكشف أي من الشركتين عن المبالغ المعنية، وفي عام 2021، اقترح المستشار المالي بيرنشتاين أن جوجل تدفع لشركة أبل ما يصل إلى 10 مليارات دولار سنويًا للحفاظ على الوضع الراهن. ومع ذلك، في مذكرة جديدة للمستثمرين، يزعم المحلل أن مدفوعات Google لشركة Apple تتراوح الآن بين 18 مليار دولار و20 مليار دولار، وفقاً لموقع macrumors.

وكشفت المحاكمة الشهر الماضي أن مايكروسوفت فكرت في بيع محرك البحث Bing الخاص بها إلى شركة Apple، ولو حدث الاستحواذ، لكان Bing قد حل محل Google كمحرك البحث الافتراضي على أجهزة Apple.

ويقول الخبراء إن هناك احتمال أن تخسر جوجل القضية، الأمر الذي من شأنه أن يعرض اتفاقية أبل المربحة، والتي ظلت سارية منذ عقد من الزمن، لخطر كبير، ومع ذلك، من غير المتوقع صدور حكم في هذه القضية قبل العام المقبل، ومن المحتمل أن يتم تمديد الإجراءات من خلال عملية الاستئناف المطولة.