تكنولوجيا: جوجل تجعل مفاتيح المرور هي طريقة تسجيل الدخول الافتراضية للحسابات الشخصية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في شهر مايو الماضي، طرحت شركة جوجل دعمًا لمفاتيح المرور للحسابات الشخصية على جميع الأنظمة الأساسية الرئيسية، بما في ذلك أندرويد و iOS وإصدار سطح المكتب.

وبعد شهر، تابعت جوجل ذلك من خلال السماح بذلك ببطء على حسابات Workspace. واليوم، تخطو الشركة خطوة أخرى إلى الأمام من خلال تقديم مفاتيح المرور كطريقة تسجيل الدخول الافتراضية عبر حسابات جوجل الشخصية.

تعد مفاتيح المرور طريقة تسجيل دخول جديدة بدون كلمة مرور ومقاومة للتصيد الاحتيالي، وهي أكثر أمانًا وأسهل في الاستخدام من كلمات المرور.

منذ الإطلاق الأولي، أصبح استخدام مفاتيح المرور متاحًا كخيار إضافي لتسجيل الدخول لحسابات جوجل، دون استبدال طرق تسجيل الدخول الحالية مثل كلمات المرور والتحقق بخطوتين.

وبعد التعليقات الإيجابية التي تم تلقيها منذ تنفيذ دعم مفاتيح المرور، تحاول الشركة تشجيع استخدامها بشكل أكبر من خلال عرض مطالبات لإنشاء مفاتيح المرور واستخدامها عند قيام المستخدمين بتسجيل الدخول إلى حساباتهم.

علاوةً على ذلك، سيكون مفتاح التبديل “تخطي كلمة المرور عندما يكون ذلك ممكنًا” متاحًا الآن ضمن إعدادات حساب جوجل، بحيث يكون لدى المستخدمين خيار الاستمرار في استخدام كلمة المرور على المواقع أو التطبيقات التي لم يتم الانضمام إليها بعد.

لاستخدام مفتاح مرور، ستحتاج إلى إنشاء واحد على جهازك. يمكن القيام بذلك باستخدام مستشعر بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه أو رمز PIN.

وبمجرد إنشاء مفتاح مرور، يمكنك استخدامه لتسجيل الدخول إلى مواقع الويب والتطبيقات التي تدعمها من خلال مصادقة نفسك باستخدام نفس الأساليب البيومترية.

تدرك جوجل أن مفاتيح المرور لن تصبح المعيار الجديد في الصناعة، وتعترف بأن كلمات المرور ستظل موجودة لفترة من الوقت. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع الشركة من تشجيع الآخرين على التركيز عليها واعتمادها حتى نتمكن من الاقتراب من مستقبل بدون كلمات مرور.

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