تكنولوجيا: قد يتم إطلاق DJI Osmo Pocket 3 بمستشعر كاميرا بحجم 1 بوصة وشاشة دوارة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم تسريب تفاصيل جديدة حول DJI Osmo Pocket 3، والتي خليفة DJI Pocket 2، وذلك بواسطة المسرب Igor Bogdanov.

فبعد مشاركة بعض اللقطات للكاميرا في وقت سابق من هذا الشهر، قام المسرب الآن بتحميل مقطع فيديو قصير للكاميرا قيدالاستخدام، بالإضافة إلى قائمة المواصفات المكتوبة باللغة الصينية.

ووفقًا لمعلومات سابقة، ستصدر DJI نسخة لاحقة من Pocket 2 باسم Osmo Pocket 3. لم تقم DJI فقط بتغيير نظام تسمية المنتج الخاص بها بين الأجيال، ولكنها استبدلت أيضًا مستشعرًا مقاس 1/1.7 بوصة بمستشعر أكبر مقاس 1 بوصة.

بالإضافة إلى ذلك، ستدعم Osmo Pocket 3 وضع الألوان D-Log M 10 بت مثل بعض طائرات DJI بدون طيار، بما في ذلك Mavic 3.

علاوةً على ذلك، تحتوي الكاميرا القادمة على شاشة صغيرة أيضًا يمكن تدويرها، وتكون حركتها بمثابة اختصار لبدء تسجيل الفيديو.

ويشير وصف المنتج نفسه إلى أن الشاشة ستسمح لك بضبط معلمات الكاميرا بسرعة أو التبديل بين أوضاع التصوير الأفقي والرأسي. كما تحتوي Osmo Pocket 3 على ثلاثة ميكروفونات لالتقاط صوت ستيريو وتقليل ضوضاء الرياح، من بين استخدامات أخرى.

لسوء الحظ، لا يزال تاريخ الإصدار غير معروف في الوقت الحالي، وكذلك الأسعار والتوفر.

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