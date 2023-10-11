تحديثات جديدة لـNvidia Game Ready وStudio ولعبة GeForce Alwan Wake 2 RTX واصدار البيتا من Call of Duty Modern Warfare III

Nvidia Game Ready Driver وNvidia Studio ولعبة Alan Wake 2 مع الإصدار التجريبي للعبة Call of Duty Modern Warfare III والعاب جديدة تدعم DLSS، لدينا مجموعة كبيرة من الأخبار المهمة والممتازة من شركة انفيديا لهذا اليوم، تحديثات متنوعة تطلقها الشركة تزيد من انجذابك لها، والعاب اضافية تدعم تقنيات Nvidia الجديدة، هل كنت تنوي الحصول على درجات عالية في هذا العام الدراسي؟ حاول عامًا آخر فمع بداية العام الدراسي صارت الألعاب أكثر جاذبية عن ذي قبل، فما الجديد الذي تم اطلاقه؟ لنتحدث قليلًا عن اخبار Nvidia.

اصدار بيتا للعبة Call of Duty Modern Warfare III يوم 12 أكتوبر

لعبة Call of Duty Modern Warfare III سيتم اطلاقها بشكل رسمي في العاشر من نوفمبر هذا العام، ولكن يمكن للاعبين الذي يستعملون أجهزة الحساب تجربة اللعبة بشكل مسبق، هذه اللعبة ستدعم تجربة اللعب باستخدام تقنيات Deep learning وNvidia DLSS 2 مع تقنية Nvidia Reflex، النسخة التجريبية المفتوحة ستتوفر بداية من يوم 12 أكتوبر بشكل رسمي، وذلك مع اضافة دعم اللعبة على التحديث الجديد لبرنامج Nvidia Game Ready Driver، يمكن لكل من قام بشراء اللعبة بشكل مسبق بتحميلها وتجريب النسخة التجريبية بداية من 12 و14 أكتوبر واللعب بمتعة حتى يوم 16 اكتوبر.

العاب الـShotting التي تعتمد على منظور الشخص الأول First person shooting زمن استجابة النظام مهم جدًا ومؤثر جدًا في تجربة اللعب، لاعبو GeForce لديهم اضافة وميزة عن باقي اللاعبين بسبب استخدام Nvidia Reflex التي تقدم تحسين في زمن استجابة النظام للعبة بداية من الاصدار التجريبي، غير ذلك في نفس النسخة التجريبية سيحصل اللاعبون على تحديث في الأداء بفضل تقنية Nvidia DLSS 2 أيضًا.

عندما يتم اطلاق اللعبة في الثاني من نوفمبر لمن قام بطلبها مسبقًا او في العاشر من نوفمبر لباقي اللاعبين يمكن لمستخدمي GeForce RTX 40 تفعيل تقنية DLSS 3 Frame Generation التي تقوم بتوليد وانشاء إطارات جديدة ليستطيع اللاعبون الحصول على معدل إطارات أسرع، ويمكنك قراءة المزيد من مقالة Call of Duty Modern Warfare III، للحصول على أفضل تجربة بشكل عام يجب عليك تحميل آخر تحديث لتعريفات Game Ready Driver.

لعبة Forza Motorsport وLords of the Fallen بدعم Game Ready

تعريف Game Ready Driver يمكن استخدامه الآن للعب العاب Forza Motorsport المقدمة من Turn 10 Studios والتي ستصدر في العاشر من أكتوبر، وكذلك لعبة Lords of the fallen من HEXWORKS وCI Games والتي سيتم اطلاقها في الثالث عشر من أكتوبر وذلك بدعم تقنيات DLSS 3 Frame Generation وNvidia Reflex من اليوم الأول

لعبة Alan Wake 2 هدية مع كارت GeForce RTX

لعبة Alan Wake 2 لعبة جديدة طال انتظارها من شركة Remedy Entertainment، وهي لعبة مليئة بالتكنولوجيا الرائدة بما في ذلك تتبع الأشعة بالكامل مع دعم تقنية DLSS 3.5 مع دعم الـRay Reconstruction وتقنية Nvidia Reflex كذلك، واحتفالًا بهذه اللعبة والشراكة الكاملة بين انفيديا وRemedy فهناك حزمة جديدة باسم Alan Wake 2 GeForce RTX 40 Series والتي ستتوفر حتى 13 نوفمبر، تعطيك هذه الحزمة اللعبة الجديدة عندما تقوم بشراء كروت شاشة او اجهزة كمبيوتر تعمل بكروت GeForce RTX 4070 و4070Ti و4080 و4090، او اجهزة لابتوب تعمل بنسخة اللابتوب من كروت RTX 4090 وRTX 4080 او RTX 4070 من الموزعين المعتمدين للعبة عند اصدارها في 27 أكتوبر.

العاب جديدة تدعم DLSS

لعبة COD Modern Warefate III ستصدر في 12 أكتوبر بدعم DLSS 2 وReflex بشكل تجريبي حتى تدعم DLSS 3 عند اطلاقها بشكل كامل في العاشر من نوفمبر

لعبة Lords of the Fallen ستصدر يوم 13 أكتوبر مع تقنية DLSS 3 لمضاعفة الأداء بمعدل X2.9 بإعدادات 4K

الإصدار التجريبي من RoboCop: Rouge City متوفر الآن مع تقنية التعلم العميق DLSS 3 وDLAA

لعبة Highrise City خرجت من مرحلة الاختبارات والآن متاحة بدعم DLSS 3

برنامج October Studio Driver

سيتوفر تعريف October Studio Driver في العاشر من شهر أكتوبر الساعة الـ6 مساءًا بتوقيت السعودية، سيتم عرض تقنيات Nvidia Studio الجديدة في Adobe MAX هذا العام بداية من 10 اكتوبر الى 12 أكتوبر، يمكنك البحث عن المميزات والتحديثات الجديدة لبرنامج Adobe Firefly والذي يعمل بشكل سحابي على أجهزة تستعمل كروت شاشة Nvidia بالإضافة الى ذلك يمكن للمبدعين الاستمتاع بأداء محسن مع برنامج October Studio Driver

تعريفات Nvidia Game Ready Driver

توفر تعريفات Game Ready أفضل تجربة للألعاب المفضلة لأنه قد تم برمجتها بدقة بالتعاون مع مطوري الألعاب وتم اختبارها على عدد كبير يتخطى الآلاف من اجهزة سطح المكتب والكمبيوتر المحمول لتحقيق اقصى قدر من الأداء والموثوقية، تم انشاء برنامج Game Ready Driver من انفيديا من الصفر كوسيلة لتوفير افضل تجربة العاب ممكنة، يُنشى هذا البرنامج تعاونًا مع مطوري الألعاب مما يؤدي الى وجود تناغم بين إصدارات الألعاب وبرامج التشغيل الخاصة بمرحلة ما قبل الإصدار، تعمل انفيديا على تحديث البرامج والتعريفات للوصول الى اعلى مستويات الجودة والأداء عند الإطلاق.