شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Adobe تقدم ميزات الذكاء الاصطناعى الجديدة لـ Photoshop وIllustrator والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت شركة Adobe في مؤتمر MAX السنوي، نظرة ثاقبة لخططها لتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية في Photoshop وIllustrator وتطبيقات التصميم الشائعة الأخرى، حيث قامت Adobe بتكرار استخدام Firefly، نموذج إنشاء الصور المدعم بالذكاء الاصطناعي، باستخدام نموذج Firefly Image 2، من خلال هذا النموذج تستخدام إمكانيات تحويل النص إلى صورة محسنة في تطبيق الويب Firefly، ويتيح خيار Geneative Match للمستخدمين إنشاء محتوى بأنماط يحددها المستخدم، وتسمح إعدادات الصور بإجراء تعديلات على الصورة بأسلوب التصوير الفوتوغرافي، كما تساعد التوجيهات السريعة المستخدمين على تحسين اقتراحاتهم للحصول على نتائج نهائية أفضل.

أما بالنسبة للجودة، فإن Firefly Image تقدم شكل أفضل للبشرة والشعر والعينين واليدين والجسم، بالإضافة إلى أنها توفر ألوانًا أفضل ونطاقًا ديناميكيًا محسنًا، ويتم استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي للتعبئة التوليدية في Adobe Photoshop، مما يسمح للمستخدمين بإضافة المحتوى وتوسيعه وإزالته باستخدام المطالبات النصية، وفقاً لموقع macrumors.

يوجد الآن نموذج Firefly Vector Model، والذي تقول Adobe إنه أول نموذج ذكاء اصطناعي توليدي في العالم لإنشاء رسومات متجهة، ويمكن استخدام Firefly Vector Model المدمج في Adobe Illustrator لإنشاء جميع أنواع الرسومات المتجهة، بما في ذلك الشعارات وتصميمات مواقع الويب وتغليف المنتجات.

وفقًا لشركة Adobe، يمكن لنموذج Firefly Vector إنشاء مخرجات نمطية ومتجهة "ذات جودة بشرية" باستخدام ميزة رسومية Text to Vector، ويتم تنظيم الرسومات التي تم إنشاؤها في مجموعات وقابلة للتحرير بالكامل، مع خيارات تتناسب مع النمط الحالي للوحة الرسم.

يحتوي Adobe Express أيضًا على نموذج Firefly Design جديد لإنشاء قوالب لمنشورات الوسائط الاجتماعية وأصول التسويق، ويمكن لـ Firefly Design Model إنشاء قوالب بنسب أبعاد شائعة قابلة للتعديل في Express.