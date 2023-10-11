شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق صاروخ Falcon Heavy لإطلاق مهمة الكويكب Psyche والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل صاروخ SpaceX القوي Falcon Heavy إلى منصة الإطلاق قبل إطلاقه المخطط له هذا الأسبوع.

وأطلقت شركة SpaceX صاروخ Falcon Heavy لإطلاق المجمع 39A في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا الثلاثاء من الأسبوع الجارى ، وإذا سارت الأمور وفقًا للخطة فسيطلق الصاروخ مركبة الفضاء Psyche التابعة لناسا نحو كويكب معدني غريب، يُسمى أيضًا Psyche، صباح الخميس 12 أكتوبر ، وفقا لتقرير سبيس .

لكن الطبيعة الأم قد لا تتعاون مع هذه الخطة: فالتوقعات الحالية تتوقع أن يكون الطقس جيدًا بما يكفي للإطلاق يوم الخميس بنسبة 20٪ فقط، حسبما قال مسؤولو ناسا في تحديث وتتمتع مهمة Psyche بفرص إطلاق احتياطية حتى 25 أكتوبر.

وسيرسل الصاروخ "فالكون هيفي" "سايكي" نحو الجسم الذي يحمل الاسم نفسه، وهو جسم يبلغ عرضه حوالي 173 ميلًا (280 كيلومترًا) يقع في حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري.

وستصل المركبة الفضائية إلى هدفها في عام 2029، ثم ستدرس الكويكب المعدني عن قرب لمدة 26 شهرًا قادمة على الأقل ، ويعتقد علماء الفلك أن سايكي قد يكون النواة المكشوفة لكوكب أولي قديم، لذلك يمكن أن تكشف ملاحظات البعثة الكثير عن هذه اللبنات الأساسية للكواكب والأيام الأولى للنظام الشمسي بشكل عام.

يتكون الصاروخ Falcon Heavy من ثلاث مراحل أولى مربوطة معًا من العمود الفقري لصاروخ SpaceX Falcon 9 ، ويعلو قلبه المركزي مرحلة عليا والحمولة.

وظهر الصاروخ الثقيل وهو ثاني أقوى صاروخ قيد التشغيل حاليًا، بعد نظام الإطلاق الفضائي التابع لناسا - لأول مرة في فبراير 2018، في رحلة تجريبية أرسلت سيارة تسلا رودستر الحمراء التابعة لإيلون ماسك إلى مدار حول الشمس.

وقد طار الصاروخ سبع مرات حتى الآن، كان آخرها في يوليو من هذا العام ، وستكون Psyche هي مهمتها الأولى لناسا.