تكنولوجيا: Honor تقدم هاتف Honor Magic Vs 2 القابل للطي باللون الأزرق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت Honor اليوم صور رسمية لهاتف Honor Magic Vs 2 القابل للطي والذي يظهر باللون الأزرق.

قدمت Honor هاتف Magic V2 القابل للطي خلال الفترة الماضية بأنحف تصميم في هذه الفئة حتى الآن، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدار أخر بعنوان Honor Magic Vs 2، والذي يأتي بتصميم يحاكي الكتاب، ومن المتوقع أن يأتي هذا الإصدار أيضاً بتصميم نحيف.

ولقد شاركت “Bhavya Siddappa” من شركة Honor صور تشويقية على منصة X لهاتف Honor Magic Vs 2 باللون الأزرق.

كما يظهر هاتف Magic Vs 2 بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية بتصميم يحاكي كاميرة Magic V2، أيضاً من المتوقع أن يأتي Magic Vs 2 بتصميم أنحف من إصدار الشركة السابق الذي تميز بسماكة 6.1مم عند فتح الشاشة.

ومن المقرر أن ينطلق حدث Honor غداً 12 من أكتوبر لكشف النقاب عن هاتف Magic Vs 2 وإصدار الشركة الجديد من الساعات الذكية Honor Watch 4 Pro.

يذكر أن هاتف Magic Vs 2 يأتي بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، ومن المتوقع أن يضم كاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل، مع كاميرة بزوايا عرض واسعة بدقة 50 ميجا بيكسل، كما تضم إعدادات الكاميرة مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل وعدسات telephoto.

المصدر

اعلان





