علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تسريبات توضح المواصفات الرئيسية لساعة Honor Watch 4 Pro

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث Honor غداً 12 من أكتوبر للإعلان الرسمي عن هاتف Honor Magic Vs 2 وساعة Honor Watch 4 Pro الذكية، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات المواصفات الرئيسية لإصدار Honor المرتقب من الساعات الذكية.

تظهر ساعة Honor Watch 4 Pro الذكية في التسريبات بنموذج رقم TUM-L19، كما تضم الساعة الذكية شاشة AMOLED بحجم 1.5 إنش، وتتميز بدقة عرض 464 في 464 بيكسل.

كما تؤكد التسريبات على أن ساعة Honor Watch 4 Pro الذكية تتضمن رقاقة STMicroelectronics STM32U5A9 منخفضة الطاقة، أيضاً تتضمن سعة تخزين 4 جيجا بايت.

ايضاً تدعم الساعة الذكية الإتصال بشبكات LTE الخلوية عبر شريحة eSIM، وتتميز ساعة Honor الذكية القادمة بأبعاد 46.4 في 46.4 في 11.4مم، ووزن 50 جرام.

وتضم Honor Watch 4 Pro بطارية بقدرة 480 mAh، كما تنطلق بواجهة MagicOS 7.2، وتدعم الساعة Wi-Fi، والبلوتوث، وأيضاً تقنية NFC.

يذكر أن ساعة Watch 4 Pro تنطلق باللون الأسود والبني إلى جانب اللون الأخضر الداكن، على أن تأتي بسعر 410 دولار.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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