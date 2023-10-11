شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جهاز PlayStation 5 يحصل على إعادة تصميم أقل حجماً الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة سوني أن الإصدارات الجديدة الأصغر حجمًا من PlayStation 5 وPlayStation 5 Digital Edition ستصل إلى رفوف المتاجر في نوفمبر، علاوة على ذلك هناك أيضًا محرك أقراص Blu-ray فائق الدقة لوحدات التحكم ذات الإصدار الرقمي في طريقه أيضًا.

وتم الكشف عنها في منشور مدونة PlayStation ، ولم يتم تصنيف هذه الإصدارات الجديدة على أنها PS5 Slim أو أي شيء مشابه لذلك؛ إنها مجرد الإصدارات الرئيسية الجديدة لأحدث وحدة تحكم ويشبه تصميمها نماذج الإطلاق، ولكنها تتكون الآن من أربع لوحات تغطية فردية ، وفقا لتقرير ديجيتال تريند .

وتتميز اللوحات العلوية على كل جانب بشعار PlayStation ولمسة نهائية لامعة، في حين أن الألواح السفلية مصنوعة من نفس المادة غير اللامعة مثل نماذج PS5 الحالية ، والتصميم يجعل الإصدار الرقمي من PS5 وPS5 أخف وزنًا ويقلل من حجم كلا الجهازين بنسبة 30%.

وفى الولايات المتحدة، سيتم بيع جهاز PS5 الجديد بسعر 500 دولار، بينما سيكلف الإصدار الرقمي الجديد من PS5 450 دولارًا، و يمكن لمالكي الإصدار الرقمي من PS5 بعد ذلك استبدال إحدى لوحات الغلاف السفلية بمحرك أقراص Blu-ray فائق الدقة بقيمة 80 دولارًا لجهاز PS5، والذي سيسمح لهم بتشغيل نسخ مادية من الألعاب أو مشاهدة الأفلام على ما يتم بيعه كوحدة تحكم رقمية فقط، و يأتي كلا الطرازين الجديدين من PS5 مزودين بحامل أفقي، على الرغم من أنه يجري العمل أيضًا على حامل رأسي جديد بسعر 30 دولارًا

على الرغم من التصميم الأقل حجمًا، فإن نماذج PS5 الجديدة لا تأتي مع تخفيض في الأسعار. لا يزال الطراز الذي يتضمن محرك الأقراص بنفس سعر طراز PS5 الحالي، و تحصل النسخة الرقمية في الواقع على زيادة في السعر قدرها 50 دولارًا مقارنة بسعر الإصدار الرقمي الحالي البالغ 400 دولار، أولئك الذين يرغبون في ترقية وإضافة محرك أقراص بقيمة 80 دولارًا بعد ذلك سينتهي بهم الأمر إلى دفع أكثر من الإصدار غير الرقمي على المدى الطويل.

يؤكد منشور مدونة PlayStation أنه سيتم التخلص التدريجي من إصدارات الإطلاق لكل من وحدات تحكم PS5 حيث تصل هذه الطرازات الجديدة إلى أرفف المتاجر في الولايات المتحدة في وقت ما من شهر نوفمبر. إذا كنت تخطط للحصول على وحدة تحكم PS5 قريبًا، فقد يكون من المفيد التفكير في التأجيل حتى يتم إطلاق هذه الطرازات الجديدة.