شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: Google Meet يضيف دعمًا لدقة 1080 بكسل فى مكالمات الفيديو الجماعية والان مع تفاصيل الخبر
للاشتراك في الميزة الجديدة، سيحتاج المشاركون الذين لديهم كاميرات ويب بدقة Full HD (أو أفضل) إلى تشغيلها عن طريق قبول المطالبة التي ستظهر تلقائيًا على شاشة الانضمام، و بمجرد التمكين، وسيظهر رمز 1080 بكسل فى الجزء العلوي الأيمن من مربع الفيديو لتأكيد تشغيله، وفقا لتقرير theverge.
ويمكن للأشخاص في الاجتماع عرض الفيديو عالي الجودة إذا تم تثبيت المستخدم الممكّن أو إذا كان لدى العارض شاشة كبيرة بما يكفي لمشاهدة الفيديو عالي الدقة.
ويتوفر التحديث الجديد الآن لعملاء Workspace، بما في ذلك Business Standard، وBusiness Plus، وEnterprise Essentials، وEnterprise Standard، وEnterprise Starter، وEnterprise Plus، وEducation Plus، وTeaching and Learning Upgrade، ومشتركي Workspace الفردي، وفقًا لشركة Google هذه المرة، يبدو أن مستخدمي Google One الذين يدفعون لم يتم تضمينهم، لذلك سيتعين عليهم قبول مكالمات فردية بدقة 1080 بكسل فقط.
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