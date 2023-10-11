شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: Google Meet يضيف دعمًا لدقة 1080 بكسل فى مكالمات الفيديو الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل جوجل على تمكين القدرة على بث خلاصات كاميرا الويب بجودة 1080 بكسل أثناء المكالمات الجماعية لمشتركي Workspace ، وقامت الشركة بتمكين ميزة الفيديو عالي الجودة لأول مرة في أبريل. ومع ذلك، فقد كان يعمل فقط خلال الجلسات الفردية في ذلك الوقت، والآن تمتد الميزة لتشمل المكالمات الجماعية على الويب التي تتضمن ثلاثة مشاركين أو أكثر.

للاشتراك في الميزة الجديدة، سيحتاج المشاركون الذين لديهم كاميرات ويب بدقة Full HD (أو أفضل) إلى تشغيلها عن طريق قبول المطالبة التي ستظهر تلقائيًا على شاشة الانضمام، و بمجرد التمكين، وسيظهر رمز 1080 بكسل فى الجزء العلوي الأيمن من مربع الفيديو لتأكيد تشغيله، وفقا لتقرير theverge.

ويمكن للأشخاص في الاجتماع عرض الفيديو عالي الجودة إذا تم تثبيت المستخدم الممكّن أو إذا كان لدى العارض شاشة كبيرة بما يكفي لمشاهدة الفيديو عالي الدقة.

ويمكن ضبط إعدادات إرسال واستقبال الفيديو عالي الجودة ضمن الإعدادات > الفيديو على الويب، وسيقوم Google Meet بضبط الجودة تلقائيًا في حالة ضيق النطاق الترددي للشبكة.

ويتوفر التحديث الجديد الآن لعملاء Workspace، بما في ذلك Business Standard، وBusiness Plus، وEnterprise Essentials، وEnterprise Standard، وEnterprise Starter، وEnterprise Plus، وEducation Plus، وTeaching and Learning Upgrade، ومشتركي Workspace الفردي، وفقًا لشركة Google هذه المرة، يبدو أن مستخدمي Google One الذين يدفعون لم يتم تضمينهم، لذلك سيتعين عليهم قبول مكالمات فردية بدقة 1080 بكسل فقط.