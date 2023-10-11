شكرا لقرائتكم خبر عن "مانجا" تكشف تفاصيل لعبة مغامرات الفضاء "جريندايزر" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة مانجا للإنتاج، التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، عن عرض اللعب الرسمي (جيم بلاي) للعبتها الجديدة "مغامرات الفضاء جريندايزر: وليمة الذئاب" بالتعاون مع شركة مايكرويدز الفرنسية.

وبينت الشركة أن اللعبة ستكون متاحة للاعبين في 14 نوفمبر المقبل؛ وذلك على منصات (بلايستيشن 4 و5)، و (إكس بوكس سيريس إكس | إس)، و(إكس بوكس ون)، وكذلك الكمبيوتر الشخصي، أما بالنسبة لنسخة "نينتيندو سويتش" فستكون متاحة في عام 2024م.

مغامرات الفضاء

وأشارت إلى أن لعبة "مغامرات الفضاء جريندايزر: وليمة الذئاب" تُمكن اللاعبين من استكشاف بُعد جديد، تتحوّل فيه المركبات المعادية مثل "دام دام " و"جورو جورو" إلى واقع مثير لم يُشهد من قبل، وبإمكان اللاعبين إتقان قوى شخصية "كوجي" وكذلك اكتشاف القدرات المدهشة في وضع "الدايزر" و"السبيزر".

وجرى تصميم كل عنصر في اللعبة لتقديم تجربة لعب مشوقة تضمن للاعبين ساعات من المتعة وخوض مغامرات ملحمية للدفاع عن كوكب الأرض.

المواهب السعودية

وأوضح مدير إدارة التسويق والتوزيع وتطوير الأعمال في شركة مانجا للإنتاج المهندس عبدالعزيز النغموش، أن شركة مانجا للإنتاج تهدف من خلال تقديم العرض الرسمي للعبة "مغامرات الفضاء جريندايزر: وليمة الذئاب"؛ إلى تقديم تجربة غنية لعشاق الألعاب في العالم.

وأكد أن الشركة ستواصل الجهود في تمكين المواهب السعودية الشابة وإضافة اللمسة المحلية لتعزيز نمو القطاع الرقمي للألعاب في المنطقة والذي يتمتع بإمكانيات كبيرة في المملكة، ولتقديم خيارات متعددة للاعبين، ستكون النسخة العادية من لعبة "مغامرات الفضاء جريندايزر: وليمة الذئاب” متاحة بالإضافة إلى إصدارين: نسخة فاخرة ونسخة الجامعين.