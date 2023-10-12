شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تتسابق فى إطلاق سماعات الرأس Quest 3 للواقع الافتراضى قبل نظيرتها من آبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتطلع ميتا إلى متابعة سماعات الواقع الافتراضى Quest 3 الذى سيتم إصداره هذا الأسبوع ، وتخطط لأخذ إشارات من Vision Pro من Apple أثناء تسابقها لتعميم تقنية الواقع الافتراضي الخاصة بها.

هذا وفقًا لمارك جورمان في نشرة Power On الإخبارية اليوم لـ Bloomberg ، الذي كتب أن خطط تسويق سماعات الرأس Quest الخاصة بالشركة قد تغيرت استجابةً لإعلان Vision Pro من Apple في وقت سابق من هذا العام ، جزء من الخطة هو إطلاق سماعة رأس للواقع الافتراضي بدون وحدات تحكم لخفض التكلفة في العام المقبل، وفقا لتقرير theverge.

ويقول جورمان إن أحد الأشخاص في شركة Meta أخبره أن الشركة "في مرحلة "الخوف من Apple"، مقارنة بصناعة الهواتف المحمولة قبل إطلاق iPhone مباشرة ، ويكتب أن تحول الشركة بعيدًا عن التركيز الشديد على metaverse وأكثر من ذلك إلى دفع الاستخدامات العملية لسماعات الرأس والألعاب والإنتاجية هو استجابة مباشرة لخطة Apple بشأن Vision Pro ، ويمكنك القول بأن سماعات الرأس التي تنتجها شركة أبل هي أكثر واقعية من العوالم الافتراضية الغامرة، حتى لو كان سعرها ليس كذلك إلى حد كبير.

وتضمنت خارطة طريق ميتا جعل سماعات الرأس التالية، التي تحمل الاسم الرمزي Ventura، أرخص حيث تبلغ تكلفة The Quest 3 بالفعل أقل من 15%من تكلفة Vision Pro وأكثر راحة دون التضحية بدقة الشاشة.

وعلى ما يبدو، وفقًا لجورمان، تتطلع ميتا أيضًا إلى التخلص من تجميع وحدات التحكم للمساعدة في ذلك، مما يسمح للعملاء إما باستخدام إيماءات اليد فقط أو شراء وحدات التحكم بشكل منفصل.

وتسعى شركتا Apple وMeta في نهاية المطاف إلى أسواق مختلفة، ولكن في الوقت الحالي يعد سوق سماعات الواقع الافتراضي الحالي مجرد "أشخاص يريدون سماعات رأس للواقع الافتراضي"

وتحاول Meta معرفة كيف ستتغير الأمور عندما ينمو السوق فعليًا، ولوضع قدم فيها، تحتاج الشركة إلى منتج مختلف، أو أنها تخاطر بأن تسير المهمة فى طريق الهواتف المميزة.