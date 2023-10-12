شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: برنامج AI Copilot الجديد من Microsoft يصل إلى OneNote فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم Microsoft مساعدها الجديد Microsoft 365 Copilot إلى OneNote فى نوفمبر، وتم الكشف عن برنامج Copilot فى OneNote فى وقت سابق من هذا العام، وسيكون قادرًا على إنشاء قوائم ومسودة خطط وإعادة كتابة ملاحظاتك وغير ذلك الكثير.

وسيتم إطلاق Microsoft 365 Copilot فى الأول من نوفمبر لعملاء Microsoft 365 فى خطط أعمال ومؤسسات معينة، وسيكون OneNote جزءًا من مجموعة تطبيقات الإطلاق، وفقًا لإدخال خريطة طريق Microsoft 365 ، وفقا لتقرير theverge.

وقام عدد صغير من عملاء Microsoft 365 Enterprise باختبار نظام Copilot الجديد على مدار الأشهر الستة الماضية فى تطبيقات مثل Word وExcel وPowerPoint.

وأعلنت Microsoft فى يوليو أنها تخطط لتحصيل 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم للوصول إلى Copilot بمجرد إطلاقه فى نوفمبر، كما أنه ثمن باهظ يجب دفعه مقابل ميزات الذكاء الاصطناعي، لكن مايكروسوفت تعتمد على هذه الميزة لتغيير طريقة إنشاء مستندات Office بشكل أساسى.

وسيكون Copilot فى OneNote متاحًا فى قسم الشريط الرئيسى بالتطبيق وسيظهر كجزء جانبى على الجانب الأيمن ، كما سيكون قادرًا على تلخيص الصفحات أو أقسام الملاحظات أو حتى النص الذى تحدده.

ويستطيع Copilot أيضًا إنشاء قوائم مهام من ملاحظاتك، أو إنشاء خطط للأحداث والاجتماعات، أو حتى العمل مثل برنامج الدردشة الآلى للإجابة على الاستفسارات.

وتخطط Microsoft أيضًا لجلب نظام Copilot الخاص بها إلى إصدار المستهلك من Microsoft 365 فى وقت ما من العام المقبل، نظرًا لعدد الطلاب والمستهلكين الذين يستخدمون OneNote، يمكنك أن تتخيل أنه سيكون أحد التطبيقات الأولى التى تحصل على Copilot من جانب المستهلك أيضًا، ويحصل OneDrive أيضًا على إصلاح كبير من خلال تكامل Copilot فى المستقبل.