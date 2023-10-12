شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Bastle's Outsidify يتيح التقاط الأصوات وتحويلها عبر الهاتف الذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر صانع الأدوات الصوتية الشهير Bastle تطبيق جديد لمستخدمي أيفون يسمى Outsidify والذي يتيح لك التقاط الصوت وتحويله مباشرة من مكبرات الصوت والميكروفون وهو يتيح للمستخدمين باستكشاف الضوضاء المحيطة بهم لإنشاء بعض المقاطع الصوتية الفريدة حقًا، وفقا لتقرير engadget.

وبمجرد التقاطك بعض الصوت عبر التطبيق، استخدم أحدث إبداعات Bastl لتقديم تعليقات متناغمة أو متنافرة، ومعالجة الاستجابات، وتطبيق المرشحات الرنانة والمزيد، ويمكنك أيضًا استخدام فمك، والتحدث مباشرة في ميكروفون الهاتف، لإنشاء مرشح الرنين الخاص بك.

بالاضافة إلى ذلك، يمكنك التقاط الاستجابات النبضية من أي شيء تقريبًا، باستخدام Bastl فنجان قهوة أو أنبوب موقع البناء كأمثلة ، ويمكن بعد ذلك استخدام هذه الـ IRs لتشغيل مصادر صوتية أخرى لإنشاء ترددات مخصصة وما شابه ذلك عبر DAW أو قطعة مستقلة من الأجهزة.

والتحذير الوحيد هنا هو أن الهاتف يجب أن يتناسب مع الجسم أو المساحة التى يلتقطها، لذا فإن أحلامك في الحصول على استجابة نبضية من داخل لفة ورق التواليت تتبدد للأسف .

ويسمح مشغل الوسائط المدمج بالتكرار الكامل ويتيح لك ضبط نقاط البداية والنهاية ، ويوجد أيضًا شريط تمرير للسرعة، من ¼ السرعة إلى 4x، ووظيفة الاقتصاص ، أما بالنسبة للمسجل، فهو يحفظ ملفات wav لتمريرها إلى الأجهزة الأخرى، مرة أخرى مع نقاط بداية ونهاية قابلة للتعديل.

ويمكنك أيضًا مطابقة تسجيلات السرعة، بحيث تتطابق السرعة المسجلة تلقائيًا مع الإيقاع المحدد في المشغل مع الحفاظ على طبقة الصوت، وبطبيعة الحال، هناك أيضًا مؤقت للعد التنازلي حتى تتمكن من الوصول إلى موضعك قبل أن يبدأ التطبيق في التسجيل.

ويتم تحويل الصوت عبر لوحة الملاحظات مع خيارات التعديل للكمية والنغمة، ويوجد أيضًا تأخير قابل للتعديل يغير المدة التي يستغرقها الميكروفون للوصول إلى لوحة الملاحظات.