شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. تعرف على أبرز الاختلافات بين iPhone 15 Pro و iPhone 11 Pro Max والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت Apple مؤخرًا عن iPhone 15 وiPhone 15 Pro و Pro Max كخلفاء لهاتفي iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، اللذين يتميزان بتصميم جديد من التيتانيوم، وزر إجراء "الصامت"، ومنفذ USB-C، وشريحة A17 Pro.
وباعتبارهما من الهواتف الرائدة المتميزة من Apple، فإن iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Ma× هما أكثر أجهزة iPhone المتوفرة كاملة الميزات، وفيما يلى نعرض مقارنة توضح أبرز الاختلافات بين iPhone 15 Pro و iPhone 11 Pro Max:iPhone 15 Pro
مساحة الشاشة: تبلغ 6.1 بوصة
دقة الشاشة: تبلغ 2556 × 1179
المعالج: من نوع A17 Pro
الرامات : 8GB
نظام التشغيل: iOS (17.×)
البطارية: 3247 mAh
الكاميرا الخلفية:
رئيسية : 48 MP (Sensor-shift OIS, PDAF)
ثانوية: 12 MP (Telephoto, Sensor-shift OIS)
الثالثة : 12 MP (Urtla-wide)
الكاميرا الأمامية : 12 MP (Time-of-Flight (ToF))
الأبعاد : تبلغ (146.6 × 70.6 × 8.25 ملم
هاتف iPhone 11 Pro Max
حجم الشاشة: 6.5 بوصة.
دقة الشاشة: 2688 × 1242 بيكسل.
نوع الشاشة:OLED .
المعالج: Apple A13 Bionic.
الرام: 4 جيجابايت.
الذاكرة الداخلية: 64 جيجابايت.
نظام التشغيل: ios 13.
البطارية: 3969 mAh.
الكاميرا الخلفية: ثلاثية بدقة 12 ميجابيكسل لكلا منها.
الكاميرا الأمامية: بدقة 12 ميجابيكسل.
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