شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. تعرف على أبرز الاختلافات بين iPhone 15 Pro و iPhone 11 Pro Max والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت Apple مؤخرًا عن iPhone 15 وiPhone 15 Pro‌ و Pro Max كخلفاء لهاتفي iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، اللذين يتميزان بتصميم جديد من التيتانيوم، وزر إجراء "الصامت"، ومنفذ USB-C، وشريحة A17 Pro.

وباعتبارهما من الهواتف الرائدة المتميزة من Apple، فإن ‌iPhone 15 Pro‌ و ‌iPhone 15 Pro‌ Ma× هما أكثر أجهزة iPhone المتوفرة كاملة الميزات، وفيما يلى نعرض مقارنة توضح أبرز الاختلافات بين iPhone 15 Pro و iPhone 11 Pro Max:

iPhone 15 Pro

مساحة الشاشة: تبلغ 6.1 بوصة

دقة الشاشة: تبلغ 2556 × 1179

المعالج: من نوع A17 Pro

الرامات : 8GB

نظام التشغيل: iOS (17.×)

البطارية: 3247 mAh

الكاميرا الخلفية:

رئيسية : 48 MP (Sensor-shift OIS, PDAF)

ثانوية: 12 MP (Telephoto, Sensor-shift OIS)

الثالثة : 12 MP (Urtla-wide)

الكاميرا الأمامية : 12 MP (Time-of-Flight (ToF))

الأبعاد : تبلغ (146.6 × 70.6 × 8.25 ملم

هاتف iPhone 11 Pro Max

حجم الشاشة: 6.5 بوصة.

دقة الشاشة: 2688 × 1242 بيكسل.

نوع الشاشة:OLED .

المعالج: Apple A13 Bionic.

الرام: 4 جيجابايت.

الذاكرة الداخلية: 64 جيجابايت.

نظام التشغيل: ios 13.

البطارية: 3969 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثلاثية بدقة 12 ميجابيكسل لكلا منها.

الكاميرا الأمامية: بدقة 12 ميجابيكسل.