شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشاركة الباسوورد.. كيفية استخدام ميزة "كلمات مرور العائلة" فى iOS 17 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل Apple على توسيع ميزات المشاركة العائلية بشكل موسع، شهدنا العام الماضي وصول مكتبة الصور المشتركة على iCloud لتسهيل إدارة الصور ومقاطع الفيديو العائلية.

حصلت iCloud Keychain على تحسين كبير مع iOS 17 – وهو القدرة على مشاركة بيانات الاعتماد بسلاسة مع أي شخص.

الآن مع iOS 17 (iPadOS 17 وmacOS Sonoma أيضًا)، تعمل iCloud Keychain على الارتقاء بكلمات المرور المشتركة (ومفاتيح المرور) التي تسميها Apple "كلمات مرور العائلة" - ولكن يمكنك مشاركتها مع أي شخص.

لمشاركة كلمات المرور ومفاتيح المرور بشكل أسهل وأكثر أمانًا، يمكن للمستخدمين مشاركة كلمات المرور مع مجموعة من جهات الاتصال الموثوقة، ويمكن لكل فرد في المجموعة إضافة كلمات المرور وتعديلها لإبقائها محدثة، وبما أن المشاركة تتم من خلال iCloud Keychain، فهي مشفرة من طرف إلى طرف.

مشاركة كلمات المرور على iPhone في iOS 17

1- على هاتف iPhone الذي يعمل بنظام iOS 17، افتح تطبيق الإعدادات.

2- اسحب لأسفل ثم اضغط على كلمات المروربالقرب من الجزء العلوي ضمن كلمات مرور العائلة، اختر البدء

3- أضف أشخاصًا إلى مجموعة كلمات المرور المشتركة الخاصة بك (يجب أن يكون جهاز iPhone الخاص بهم يعمل بنظام التشغيل iOS 17)

4- اختر الآن كلمات المرور (أو مفاتيح المرور) التي ترغب في مشاركتهااضغط على نقل في الزاوية اليمنى العليا

5- يمكنك الآن إرسال رسالة إلى الشخص/الأشخاص الذين تشاركهم كلمات المرور

إذا كنت تريد إزالة كلمة مرور مشتركة مع الاحتفاظ بها في كلمات المرور الخاصة بك، فانتقل إلى المحذوفة مؤخرًا، وانقر فوق كلمة المرور، واختر "الاسترداد إلى كلمات المرور الخاصة بي".