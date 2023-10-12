شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية تغيير إعدادات اللغة على فيس بوك وإنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر فيسبوك وإنستجرام من أكثر منصات التواصل الاجتماعي انتشاراً، ويتيح فيس بوك وانستجرام تصفح المحتوى ومشاركته بلغات متعددة سواء كان ذلك على التطبيق أو في متصفح سطح المكتب، لذا، إذا كنت تتطلع إلى تغيير لغتك للتعبير عن نفسك بشكل أفضل،اتبع الخطوات الاتية:

تغيير إعدادات اللغة فى تطبيق فيس بوك على Android:

1- افتح تطبيق فيسبوك على جهازك الأندرويد

2- قم بالتمرير لأسفل إلى الإعدادات والخصوصية واضغط عليها

3- حدد اللغة واختر من القائمة اللغة التي تريدها

تغيير إعدادات اللغة في تطبيق فيس بوك على iOS

1- افتح تطبيق فيسبوك على هاتف آيفون الخاص بك

2- قم بالتمرير لأسفل لتحديد الإعدادات والخصوصيةاضغط على لغة التطبيق

3- سيتم نقلك إلى إعدادات جهاز iPhone الخاص بك حيث يمكنك تحديد اللغة المفضلة لتطبيق Facebook

Android

iOS

تغيير إعدادات اللغة في تطبيق Instagramعلىأو

1- افتح تطبيق Instagram على جهازك الذي يعمل بنظام Android أو iOS

2- اضغط على أيقونة الملف الشخصي في أسفل اليمين

3- حدد الإعدادات في الأسفل، ثم اضغط على الحساب

4- اضغط على اللغة واختر من قائمة اللغات المتاحة